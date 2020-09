Muebles DyD Design: A medida y gusto del cliente

Con su lema “Todo es posible, no hay un desafío que no se pueda atravesar”, David Espínola comenzó hace cuatro años a trabajar por su cuenta en lo que considera una hermosa profesión. “No estoy recibido, pero tengo más de media carrera de Maestro mayor de obras, siempre me incline por los diseños, construcción y demás. Agradezco a Dios la oportunidad que me dio de poder hacer esto, que es lo que más me gusta; Él fue quien me impulso a llegar hasta acá, y mi esposa, que es la que me acompañó desde el primer día, sabiendo los riesgos que corríamos como familia”, dice David, que siempre busca la actualización y la innovación en sus productos.

- ¿Con qué tipo de mueble comenzó con DyD Design?

Empecé haciendo muebles industriales de hierro y de madera. Después comencé a realizar muebles a medida, a gusto del cliente y, poco a poco, me fui perfeccionando. Hoy en día, doy lo mejor de mi y la mejor calidad en mis productos. Trabajo todo lo que es melamina, maderas macizas y hierro. Los herrajes que uso son de calidad, los diseños que hago son exclusivos y tratamos de mejorar día a día, proyecto tras proyecto.

- ¿Utiliza herramientas de software propias de la arquitectura para sus diseños?

Sí, realizo diseños en 3D y renders para tener una vista previa de lo que ofrezco.

- ¿Qué tipo de muebles hacen, además de bajomesadas, vestidores o placares?

También ofrecemos racks para TV, mesas, muebles para baños, dormitorios, amoblamientos para locales y reformas, entre otros. Todo lo que el cliente desee realizar. Somos una empresa joven y familiar en etapa de crecimiento continuo.

Para contacto: Primera Junta 851, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires - Mail: davidespinolaoki@gmail.com - Tel.: (011) 2663 8994 - FB: Muebles a medida DyD - IG: @mueblesdyddesigne.