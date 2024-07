Mujeres sanas con conciencia holística

CREDITO CARAS

¿Qué es la Consciencia Holística?

La consciencia es un espacio libre de juicio, donde se incluye todo y nada es juzgado. La mirada holística del ser como un todo considera todos los aspectos: mental, emocional, físico y espiritual. En mi experiencia terapéutica, he aprendido que la consciencia debe incluir todos los aspectos del ser, ya que las cuestiones que enfrentan las mujeres suelen estar entrelazadas en diversas áreas. Por ejemplo, el dinero y las emociones pueden estar profundamente conectados. Este descubrimiento es posible gracias a una perspectiva holística que incluye la consciencia infinita.

Desafíos Emocionales de las Mujeres Hoy en Día

Los desafíos emocionales que las mujeres enfrentan hoy en día son múltiples y complejos. En mis consultas, es común encontrar dificultades para crear una vida plena, tanto en el ámbito económico como en el vincular. Muchas veces, estas dificultades tienen raíces en cuestiones familiares no resueltas que afectan la vida adulta. Aquí es donde entra el enfoque holístico consciente: ayudo a las mujeres a ver lo que las bloquea con nuevos ojos, modificando puntos de vista y juicios, permitiendo que fluya la permisión y, si se quiere, “el perdón” que libera y desata el bloqueo.

Sanación Emocional y su Impacto Integral

Al hablar de sanación emocional, nos referimos a la capacidad de liberar y transformar las emociones atrapadas que afectan nuestro bienestar. La sanación emocional impacta profundamente en la sanación física, mental y espiritual de una persona. Cuando el cuerpo manifiesta un síntoma, es porque ya ha atravesado todas las capas invisibles. Detrás de cada síntoma físico hay una causa emocional, mental y/o espiritual. Mi trabajo es buscar el origen en estos niveles para que el cambio se refleje en el cuerpo físico.

Herramientas y Técnicas de Sanación Holística

Para empoderar a las mujeres en su camino hacia la sanación holística, utilizo diversas herramientas y técnicas. Algunas de ellas son:

Acceso a la Consciencia : Ayuda a discernir la energía de “lo que sí y lo que no” funciona en sus vidas.

: Ayuda a discernir la energía de “lo que sí y lo que no” funciona en sus vidas. Método Yuen : Trabaja en identificar y eliminar bloqueos energéticos.

: Trabaja en identificar y eliminar bloqueos energéticos. Constelaciones Familiares : Permite ver y sanar patrones familiares que afectan el presente.

: Permite ver y sanar patrones familiares que afectan el presente. Sanación Cuántica: Proporciona un acompañamiento energético profundo y sostenido.

Además del uso de estas herramientas, brindo acompañamiento constante y trabajo energético para que las mujeres aprendan a autorregularse en su día a día.

Autoconocimiento y Auto aceptación

El autoconocimiento y la auto aceptación son fundamentales en el proceso terapéutico. No podemos cambiar lo que no podemos ver y reconocer. La vulnerabilidad, la permisión y la amabilidad con una misma son claves para respetar nuestro proceso con amor y paciencia. Solemos permitir que el sistema nos corra y nos juzgue, en lugar de respetar nuestro proceso con amor y paciencia.

Gestionando la Resistencia y las Dudas

Entiendo que algunas mujeres puedan tener dudas o resistencia hacia métodos terapéuticos menos convencionales. Por eso, es fundamental la permisión y no juzgar. Los cambios no son espacios cómodos y algunos son muy dolorosos. Respetar el sentir del otro, acompañar en sus dudas y permitir espacio a sus creencias es esencial. No se trata de evangelizar, sino de compartir herramientas que han funcionado para mí y permitir que cada mujer encuentre su propio camino hacia la sanación.

Espero que esta columna les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la sanación holística y cómo puede transformar sus vidas. Para más información y apoyo en su camino de sanación, las invito a seguirme en Ig. como Merygondraok