Neeru Natural Boost

La pasión por el mundo del Beauty Care y una curiosidad infinita dieron vida a Neeru hace menos de un año.

Fueron largos años probando todo tipo de productos de skin care y maquillaje sin saber exactamente cómo ni para qué usarlos. Pero era tan divertido. Hasta que un día, inspirada por la necesidad de aprender la teoría detrás de tanta práctica, comenzó la etapa de canalizar todo en gran variedad de cursos de make up artistry y cosmetología. ¡Qué gran decisión! Aprender de los mejores y sentirme aún más motivada que antes por este mundo tan mágico. Lejos de convertirse esto en el final del camino, se transformó solo en el comienzo. Teniendo ahora vastos conocimientos de la piel, productos, fórmulas, técnicas de cuidado y también de maquillaje, es que se empezó a gestar en mí la idea de lanzar una marca que se pusiera al servicio de la belleza, con el objetivo de sacar lo mejor de cada una y así poder vernos más lindas todos los días. Y para eso resultaba esencial que fuera simple y rápido. Porque nuestros días están cargados, estamos a full y necesitamos soluciones inteligentes. Simples y rápidas, pero eficaces.

Todas tenemos una luz propia que resalta nuestra belleza natural. Es por eso que buscamos de una manera simple, segura y eficaz que esa luz esté siempre brillando. Así nació la línea Ritual Diario. Porque sos jovial, divertida y tenés mucha energía. Neeru llegó para acompañarte. Te gusta verte bien y llevas tu estilo con una elegancia canchera. Sabes que a la piel hay que cuidarla pero no sos obsesiva y eso es genial. Solo tenes que usar lo necesario para tener una piel hidratada, super iluminada y fresca. Con Neeru llegó el momento de transformar rutinas aburridas en procesos llenos de sentido. Las rutinas existen y tenemos varias pero cuando de vos se trate, que sean rituales que te hagan sentir cada día mejor.

La nueva línea Ritual Diario de Neeru incluye todo lo que necesitas. Comenzá con la Espuma Micelar de Limpieza para eliminar las impurezas que tienden a obstruir los poros. Luego le das el turno a la Vitamina C, que hace sentir que tu piel irradia una luz única. Ahora, la zona más sensible, con el Contorno de Ojos. Tu mirada está más despierta que nunca. Está por terminar este pequeño momento matinal de disfrute. Llegó el turno de la crema hidratante. Para el día con Vitamina C, Te Verde y Pantenol. Para la noche con Ácido Hialurónico, Niacinamida y extractos vegetales.

¡Neeru Natural Boost, Simple, Segura y Eficaz! Con ingredientes naturales que buscan dar luminosidad, elasticidad, humectación y suavidad. Livianos y de rápida absorción.

Convertí a Neeru en tu Ritual Diario.

Datos de contacto:

Instagram: neeru.boost

WhatsApp: 11 49387158

Iluminate con Neeru.