Neurohacking – El método que llego para cambiar tu mente

¿Qué es el neurohacking?

Como su nombre lo indica, es una herramienta para hackear el cerebro y las conexiones neuronales. El neurohacking es un proceso mediante el cual te ayudó a transformar tu mentalidad. El 90% de las veces estamos accionando en automático de acuerdo los pensamientos, las creencias y las emociones que tenemos guardadas en el cerebro, los que muchas veces se encuentran desactualizados. Es por eso que muchas veces, somos nosotros mismos quienes nos decimos que no podemos hacer tal o cual. Poder

reprogramar tu cerebro es sumamente útil para atravesar dichas barreras. Con esta técnica podés crear nuevas conexiones neuronales que se adapten al momento presente y te sean funcionales para el desarrollo de tu vida.



¿Qué te llevó a desarrollar esta técnica?

Mientras ejercía como coach realice varias formaciones que desarrollaban el funcionamiento del cerebro. Entre más estudiaba más fascinante me parecía el hecho de poder unir todos estos métodos con el coaching para poder trabajar no solo desde la comunicación sino también generar una modificación en la mente desde el estado de trance; Muchas veces desde la conversación hay temas que no salen a la luz porque están en otro nivel de profundidad. En el neurohacking, al utilizar métodos como por ejemplo la hipnosis, le permite al cliente derribar esas barreras e ir más allá.



¿Cómo impacta el neurohacking en la vida cotidiana?

Hay una frase destacable de Henry Ford que dice “Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto” y es absolutamente cierto. Si cambias tu mentalidad, cambias tu accionar y por ende tus resultados.

El neurohacking te permite potenciar tu mentalidad y llevar esto a la manera en la que accionas. Los principales motivos por los cuales mis clientes eligen está técnica son: resignificar memorias/recuerdos, o bien la creación de nuevos hábitos.



¿Cómo son las sesiones?

Las sesiones son vía Zoom, es decir que la distancia no será una limitación en este proceso. Tienen una duración de 45 minutos aproximadamente. En ellas habrá un primer espacio de conversación y posteriormente mediante la hipnosis guió al cliente para que pueda conectar con esos pensamientos que hoy le impiden avanzar. Al finalizar cerramos la sesión con un diseño de acciones para llevar a la práctica todo lo trabajado en el encuentro.



Datos de contacto:

Instagram: @carito.long

Celular: +54 9 11 2389-5315