Nina Tarot Renacimiento y Sanación

Soy Nina tarot.

Me especializo en la cartomancia, uso el tarot de manera terapéutica para ayudar a la evolución y sanación de las personas.

Así como pudo ayudarme y guiarme a mí, puedo guiar a otros.

Es una herramienta que puede darte el autoconocimiento interno y externo para poder tomar decisiones o cambiar eso que nos afecta.

A través del tarot he montado cursos, talleres de terapia y otras terapias holísticas.

"Si yo pude, vos podés. Si yo sano, vos sanas." Esta herramienta me llevó a conectarme con tantas personas como conmigo misma.

Creo que todos somos uno y a través de ello en comunidad podemos cambiar y sanar.

Hace unos años atrás mi vida estaba en caos, había perdido todo lo externo como lo interno. No sabía para dónde ir, ni que hacer. Esta etapa la relaciono con la carta de la torre... Arcano mayor 16. Solo tenía mis hijos, deudas, el señalamiento de mi entorno y el dolor interno de no saber cómo seguir.

El tarot me mostró quién yo era realmente, y me sacó una venda de los ojos para poder ver infinitas posibilidades para cambiar esa realidad.

Me prometí que si lograba salir de esa etapa, iba a usar esta herramienta para ayudar a quienes lo necesiten y aquí estoy, años de atender y ayudar a miles de personas... Y así sigo sanando.

No importa en que situación estés, yo puedo ayudarte.

Gracias por colaborar como siempre mi gran compañero de vida Nino y mis hijos.

Colaboración de Guillermo Mazzucco fotógrafo profesional.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Instagram: @laninatarot

TikTik: @laninatarot

WhatsApp: 01132769848

Pagina web: https://nina-tarot-sanacion-y-cr-wvwk8lo.gamma.site/