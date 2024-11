Noe Lashes: El Camino de Noelia Cuenca para Convertir su Pasión en un Negocio Exitoso

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a fundar Studio Noe Lashes y cómo fue el proceso de convertir tu pasión en un negocio exitoso?

Mi nombre es Noelia Cuenca, soy mamá de 5 hijos y comencé hace 8 años en esta profesión, que como siempre digo, es mi clave a tierra; fue y será mi pasión, la cual me ayudó a salir adelante y a darme cuenta de que nada es imposible. En el año 2017 comencé haciendo un curso muy básico, y fue allí donde descubrí que era lo que realmente me gustaba. Empecé a capacitarme y a encontrar mi propio estilo.

En ese tiempo, no era algo muy popular, pero algunas mujeres se animaban al cambio. Mis primeros pasos fueron haciendo domicilios; salía de otro trabajo como mucama, con mi mochila, y cumplía con todas mis clientas, viajando de un lado a otro, sin olvidar que tenía a mis hijos esperando en casa.

Después de un tiempo, abrí un gabinete donde atendía solita, pero también los fines de semana hacía domicilios para aquellas clientas que no podían llegar. Siempre las mimaba. Luego de un año y medio, me animé a abrir mi propio local, donde realmente me afirmé y pude decir: Aquí comienza la etapa de Studio Noe Lashes, porque sé que es súper importante tener identidad en el rubro de la belleza o en cualquier otro rubro.

Comencé sola, con la ayuda de mi familia: mis padres y mis hijos, que me acompañan día a día a cumplir mis sueños y metas. Como saben que me gustan los desafíos y todo lo nuevo, siempre estoy renovándome. Soy una persona muy arriesgada y siempre trato de pensar positivamente, porque creo que toda mujer saca lo mejor de sí misma cuando se enfrenta a una situación o proceso de vida que hace “clic” en su cabeza para no quedarse estancada. En mi caso, eso sucedió cuando me encontré sola con 5 hijos, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Fue el Mundo de LASHISTA el que me ayudó. Ver cómo una mujer abre sus ojos, se mira y dice ¡Wow, esa soy yo, tan linda!, eso me llenaba de orgullo, porque cada una de ellas me representa.

Desde ese momento tomé la decisión no solo de brindar mis servicios, sino también de expandirme a otros servicios como peluquería, manicura, masajes, dermopigmentación y aparatología, con un hermoso staff que me acompaña.

Considero que eso es lo que me hizo diferente, lo que marcó la diferencia: mi amor y pasión por lo que hago, que hace sentir a mis clientas seguras de poner sus ojos en mis manos.

Mi mayor éxito es haberles enseñado a mis hijas este rubro. Mi hija Jenni se capacitó y se perfeccionó como manicurista, lo cual le abrió puertas en otro país. Hoy en día, mi hija Quimy, que es mi mano derecha, trabaja a la par conmigo en el servicio de manicura. Somos una familia emprendedora, luchadora y con muchas ganas de seguir creciendo.

El éxito es ser genuina, transparente y brindar ese amor por las clientas que buscan un espacio donde se sientan cómodas, escuchadas, mimadas y como reinas. En mi studio brindamos eso y mucho más.

Tu estética ofrece una gran variedad de servicios. ¿Cómo logras mantener la calidad y la atención al cliente en todas las áreas, desde pestañas hasta masajes y depilación?

En mi estética ofrecemos varios servicios.

La seguridad de saber cómo trabajamos con productos profesionales y la atención personalizada para cada una de nuestras clientas nos da la certeza de que nuestro servicio es de excelencia. Cada mujer es diferente, por eso cada una de nosotras tiene su propio estilo. Le damos ese toque mágico, explicándole y asesorándola para que sepa qué puede realizarse, tomándose el tiempo para ella misma.

Yo tengo un lema: Nuestras clientas y amigas tienen que irse felices.

Por eso, siempre nos enfocamos en la calidad, no solo de los materiales e insumos, sino también en la calidad humana que nos caracteriza: el amor y la pasión por lo que hacemos.

Además de ser CEO, también dirigís tu Academia Glamur's. ¿Qué aspectos consideras fundamentales para formar a futuros lash artists y qué diferencia a tu academia de otras?

Después de 3 años de ser lashista y ver que muchas querían aprender, pensé: ¿Por qué no? Poder enseñar mis tips y mis conocimientos fue lo que me motivó a comenzar con mi Academia Glamur’s, que ya cuenta con más de 200 alumnas certificadas. Amo enseñar, es algo que me apasiona, porque doy lo mejor de mí, enseñándoles a mis alumnas a no rendirse, a perseverar, a entender que una caída no es una derrota, sino una oportunidad para ser mejores y superarse. Más allá de ser máster o mentora, trabajo mucho con el empoderamiento y el concepto de nunca darse por vencida.

Mi academia no solo entrega certificados, sino que también ofrece un seguimiento indeterminado que realizo personalmente, además de descuentos para aquellas que son alumnas.

Ser educadora me enseñó que todo el proceso de enseñanza que tuve durante años, con experiencias tanto buenas como malas, es lo que ahora comparto con mis alumnas para que no tengan que pasar por lo mismo.

Tengo mi propio estilo y mis propios tips que solo enseño a mis alumnas, para que puedan ser aún mejores.

Como Lash Artist International, ¿cuáles son las tendencias que has observado en el mundo de las pestañas y la estética en general para este 2025?

A medida que pasan los años, el mundo de las lash artists sigue marcando tendencias, porque siempre hay renovaciones y novedades, al igual que en la estética en general. Nosotras siempre nos renovamos, siempre queremos un cambio para mejorar. El año 2025 promete una temporada en la que la mirada será más natural, pero para quienes se animen, los brillos y los volúmenes también estarán de moda. En estética, la aparatología para cuidar la piel facial tomará más protagonismo.

Será un año lleno de novedades, pero siempre inspirado en el amor propio.

En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los emprendedores en el sector de la belleza y cómo los has superado?

Si tuviera que elegir una y otra vez lo que hago, elegiría lo mismo, porque a través de mi trabajo he conectado con personas maravillosas que hoy en día son amigas del studio. También he tenido malas experiencias, como todos sabemos que pasa en este rubro, ya que existe mucha competencia. Sin embargo, siempre miré hacia adelante, enfocada en mis metas, sin distraerme con lo que sucedía a los costados. Pasé por muchas situaciones que podrían haberme hecho desistir, pero seguí adelante. Lo más importante para sostener un negocio es la base en la que estás parada; en mi caso, mi familia siempre estuvo para alentarme e impulsarme a seguir creyendo que yo puedo, con la ayuda de Dios.

Tuve miles de desafíos que superar: primero fue el Covid, luego la economía, la competencia... pero es algo que nunca me preocupó, porque entiendo que el sol sale para todos. Sin embargo, seguí adelante, como siempre digo: Si miras para atrás, es para tomar impulso y crecer más.

Puedo decir que cada obstáculo o desafío que he tenido lo pude resolver y hasta superar. Lo que todas nuestras clientas saben es que siempre las atendí con mucha dedicación y amor.

Noelia, ¿qué tres consejos darías a quienes desean ingresar al mundo de la estética y, específicamente, al arte de las pestañas?

Si tuviera que dar tres consejos a las personas que quieran introducirse en el mundo de la belleza y el arte de ser lash artist, les diría lo siguiente:

Primero: Encuéntrate a ti misma, sabiendo qué te gustaría hacer, porque muchas chicas hacen cursos y luego se dan cuenta de que no les gustó lo que aprendieron. Me refiero a cualquier curso que realices en el ámbito de la estética.

Segundo: Para lograr el éxito, hazlo con pasión y dedicación. Lo que hagas, más allá de que sea una salida laboral, debe ser porque realmente te gusta.

Tercero: El mundo de las lash artists es muy lindo. Si piensas dedicarte a esto, debes tener en cuenta que eres una artista, porque estás embelleciendo miradas. Por eso, siempre les enseño a mis alumnas que no lo hagan solo por hacerlo, sino porque les apasiona. La satisfacción de ver a una mujer abrir los ojos y sentirse hermosa es lo que nos llena el corazón, porque sabemos que hicimos bien nuestro trabajo.

