“Nuestro aporte y fortaleza está en generar cambios profundos y auténticos”

View this post on Instagram

📆Hace un año atras me di permiso para participar de una propuesta que me pareció maravillosa. 🗣Dar a conocer mi voz en un programa de @coachingglobal_ dentro del marco del #desafiocoaching30dias. D2M (#desafio2minutos ) y por eso regalos 💗 de la vida gane ese espacio para ser parte de eso tan impresionante que un día alguien soño y otros lo acompañaron creando una comunidad que impacta porque #juntossomosmaspoderhumano🌍 🙏Honro y agradezco a @fernando.saenz.ford @ssaenzford por crear y creer. Gracias a cada ser como @anapaula.arce y tantas otras personas que lo hacen posible. Invito a todos a que se sumen. Que expandan. Que compartan. Juntos es mejor. Se vienen cosas grandes! y vos podes ser parte. . . .