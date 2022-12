Odontóloga Paula Zalazar

CREDITO CARAS

Dra, ¿cómo fueron sus inicios en la profesión?

Soy Odontóloga egresada de la Universidad Nacional del Nordeste en el año 2018.

Desde niña siempre tuve un gran amor por lo relacionado a las ciencias médicas, primero quería ser veterinaria para ayudar a los animalitos, luego quise ser Médica y dedicarme a la cirugía. Estudiando para ingresar a Medicina, reflexioné sobre cómo es la vida de un Médico (los hospitales, las guardias). Entonces me proyecté al día en que decidiera formar una familia y en cómo la ajetreada vida que esa profesión demanda se interpondría en la dinámica familiar que me gustaría llevar. Allí decidí buscar alguna otra rama de la salud que me permita manejar mis tiempos y aportar significativamente a la salud de mi comunidad. Averiguando diferentes profesiones me encuentro con Odontología, una profesión que me llamó mucho la atención por la pulcritud, la complejidad y, sin dudas, la libertad de manejar la propia agenda. Mis padres siempre recuerdan que desde que empecé a ir a la odontóloga, a los 2 años de edad, sentía mucha curiosidad por las herramientas que usaba y más adelante pedía que me explique los procedimientos que nos hacía a mis hermanos y a mí.

¿Cuáles son tus especialidades en Odontología?

Dentro de esta bella profesión me desempeño, desde mis comienzos, en la especialidad de Endodoncia, que se enfoca en los tratamientos del conducto dentario y todas sus alternativas. Me dediqué siempre a trabajar con pacientes complejos, pues a diferencia de otras ramas de la odontología, en esta especialidad se trata a pacientes que experimentan mucho dolor.

Mi otro amor es la Estética, que comprende restauraciones, carillas, el amado blanqueamiento. Mi nueva pasión es la Armonización Orofacial. Es una rama en odontología que vino para quedarse, pues complementa muy bien con los demás tratamientos bucodentales para devolver integralmente la armonía y función a un rostro.

Mis favoritos dentro de la armonización son el relleno de labios y la rinomodelación. Ser parte de cómo con una intervención mínimamente invasiva y ambulatoria puede cambiar sustancialmente la autoestima del paciente y mejorar la percepción que tiene de sí mismo es muy estimulante. Esa autopercepción les permite encarar la vida con esa hermosa energía del amor propio y la seguridad. Recibir mensajes sobre “volver a sonreír”, “perder el miedo a la odontología”, aportar a la mitigación del dolor y a reforzar la autoestima son aspectos que me llenan el alma.

¿Cuáles son los datos de su consultorio?

Pueden encontrarme en Resistencia-Chaco en mi consultorio particular que se ubica en Av. Alberdi 1344. Para turnos/consultas al whatsApp 3624-544593 o a mi Instagram donde también pueden ver parte de mis casos clínicos: @paulazalazarodontologa