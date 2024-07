Desde hace algunos meses, Guido Süller es parte del programa de streaming de Luzu TV llamado Patria y Familia; el martes visitó LAM en América y contó una interna que tiene con una de sus compañeras que es hermana de una de las cantantes más reconocidas de Argentina, por lo que se desató un fuerte escándalo.

Guido Süller

Los problemas para Guido Süller

En el programa Patria y Familia Guido Süller junto con Fede Popgold, Camila Mayan, ex de Alexis Mac Allister, el influencer Luca Spadafora y Anita Espósito, hermana de la cantante Lali Espósito son los conductores. Y si bien se visualiza un buen clima en el vivo, el mediático apuntó directamente contra la hermana de la ex Casi Ángeles por supuestas actitudes polémicas tanto en cámara como por fuera de ella.

“Ella inventó el término de que se va a negro. Eso es meterse en teléfono, no participar y estar caracúlica”, empezó relatando Guido Süller y detalló “A mí no me dirige la palabra, yo le hablo y no me contesta. No recuerdo haber tenido una charla con ella nunca” mostrándose incomodó por la situación que vive en su día a día laboral.

Anita Espósito

Posterior a esto, Guido Süller relató las consecuencias que estas acciones tienen en el programa “El conductor se fue de vacaciones, entonces las conducciones fueron rotativas y a mí me tocó dos veces. Ella estuvo 50 minutos con el teléfono, era mi primera conducción y yo estaba muy nervioso. No me remó nada”, detallando lo mal que se sintió y el incómodo momento que pasó no solo el sino sus compañeros.

Para cerrar con este tema comentó “yo soy una buena persona, pero tengo un grado de sensibilidad muy grande, terminó el programa, llegué a mi casa, y no podía parar de llorar. En 40 años que estoy en televisión jamás me habían dado la oportunidad de conducir, era mi día para poder lucirme”, terminó dicho comentario con una notable angustia Guido Süller.

Guido Súller

La realidad es que Guido Süller está en una situación bastante angustiante en su lugar de trabajo con todo este accionar de Anita Espósito. Si bien se desconoce de alguna pelea del mediático con la hermana de Lali Espósito tal vez en algunos días si ella profundiza la situación haya un esclarecimiento, pero en el proceso no se sabe nada más.

VDV