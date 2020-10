Olga Braillard, autora de sus diseños

En el día de hoy desde CARAS conversamos con Olga Braillard, diseñadora de moda y una mujer apasionada con llevar adelante sus proyectos. Ella nos detalla sobre sus diseños en cuero que se destacan de gran manera en la actualidad.

“La marca nació hace 4 años, ante la necesidad de plasmar las ideas que venía atesorando desde niña y para lo que me preparé durante prácticamente toda mi vida. Me inicié con mi abuela materna, en mi ciudad natal de Baradero, Provincia de Buenos Aires, y lo que comenzó siendo casi un juego, marcó mi destino de adulta ya que mis estudios terciarios y universitarios están relacionados con cómo llevar adelante un emprendimiento de moda”, destaca Olga sobre sus comienzos y agrega que “la idea es crear diseños de excelencia en cuero vacuno y con identidad propia, pero sin perder de vista las tendencias de la moda actual, es decir productos modernos, pero combinables y prácticos a la vez, para que la mujer se sienta a gusto con su uso y también vestida con estilo”.

¿Qué productos/servicios tienen a disposición? ¿A qué público apuntan?

Me dedico primordialmente al diseño de carteras, pero también estoy produciendo accesorios de moda, tales como brazaletes, llaveros, monederos y billeteras, entre otros. Todo en cuero vacuno. Mis productos están destinados principalmente a mujeres elegantes, modernas e independientes, que gustan de usar cotidianamente productos agradables, confeccionados con materiales de calidad.

¿Cuál considera que es su diferencial?

Además de poner especial cuidado en la calidad de las materias primas y en la confección, considero que es un diferencial de la marca el uso de una amplia paleta de colores, que utilizo como un canal de expresión, pues en mi opinión cada color modifica la percepción del producto. Entre otros, las hay en negro, que habitualmente se asocia con la sofisticación, elegancia y la formalidad, o del energético amarillo vinculado a la naturaleza, pero también del poderoso y pasional rojo, o de colores blanco, celeste y rosa, que transmiten pureza, frescura y candidez.

¿Por qué lleva ese nombre la marca?

Son mi nombre y apellido reales, pero no los elegí solamente por eso. Olga también se llamaba la abuela que me enseñó los primeros pasos en la confección y diseño de indumentaria. Y mi apellido en realidad no es el de mi verdadero padre, sino de quien me adoptó de niña y crio como si fuera su hija. Esa fue mi manera de representarlo en mi marca y siento que es una forma de demostrar mi eterno amor y gratitud hacia él.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿En dónde les gusta poner el foco?

Desde ya que sin perder de vista el diseño y las tendencias actuales, el foco principal está puesto en la nobleza de la materia prima y en la confección, pues utilizamos cuero vacuno de exportación, herrajes importados, telas de primera categoría, etc., y trabajamos con talleres de vasta experiencia en el rubro.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

Una de las cosas que más placer nos da, es escuchar a los clientes elogiar los diseños y la calidad de los productos. Algo muy curioso que ocurre principalmente con las carteras, es que la gente tiende a olerlas, y resulta muy gratificante y gracioso a la vez, verles la expresión de satisfacción en sus rostros cuando sienten ese clásico olor a cuero vacuno.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Además de innovar permanentemente en el diseño de carteras y accesorios de moda, y siempre como elemento esencial el cuero, estamos desarrollando una línea de calzado femenino para el verano, y también por lanzar una línea de productos unisex (riñoneras, billeteras, porta documentos, mochilas, etc.), con la intención de ampliar nuestro universo de clientes a hombres que gusten de diseños actuales, prácticos y cómodos.

Datos de contacto:

Canales de venta: www.olgabraillard.com.ar y también los productos pueden verse en Facebook e Instagram como @olgabraillardcarteras. Envíos se hacen a todo el país.