¡Otoño en tu piel!

Es muy común comenzar a sentir la piel áspera, opaca en esta época, signos de la deshidratación, así como residuos de manchas luego del verano, debido a alteraciones en la barrera epidermica, inflamación, hiperpigmentación y fotoenvejecimiento como resultados del estrés oxidativo luego de la agresión.

Es importante tener en cuenta ciertos cuidados fundamentales.



No debemos excedernos con las limpiezas y pulidos para evitar el "efecto lavado" que disrumpe nuestras defensas y barre con los factores que nos hidratan naturalmente, tampoco es el momento para iniciar apresurádamente con los peelings.





¿Qué no puede faltar en nuestra rutina?

Es indispensable hidratar tu piel las veces que se necesite y permitir que se auto recupere del desequilibrio. Para esta época recomendamos Acido Hialurónico en Mini Drops un aliado en la hidratación y Emulsión con Ceramidas.





¿Cómo afecta el cambio de clima a nuestra piel?

El frío y el viento del otoño producen vasoconstricción y deshidratación, por lo que es importante el uso de productos que generen una "segunda piel" y así nos protejan del daño externo. Para este paso de tu rutina no puede faltar Orquidea Invierno u Orquide Express.





¡Proteger del medio externo siempre!

Ayudar a nuestros tejidos a mantenerse fuertes frente a la síntesis de radicales libres constantes provocados por todo lo antes mencionado con el uso de antioxidantes. Aliados infaltables para todos los días como Bio Top Skin Support que recluta agua en la profundidad de tu piel para defenderla del medio externo y el daño.





¿Debemos cuidarnos del sol en otoño? ¡Y todo el año!

Los rayos solares resultan nocivos no solo en verano, el uso del factor de protección solar debe continuar en las actividades cotidianas, trabajo en oficinas con luces o ventanas soleadas, como al aire libre, caminar o practicar deporte todo el año!! Ya que la radiación ultravioleta A puede dañar la piel incluso los días nublados de otoño. Contamos con el mejor vehículo en factores de protección solar 50 con filtros UVA y UVB y factor DD Cream 30 con un sutil color nut que se adapta a todas las pieles y protege también de la luz visible.

Están siendo bruscos los cambios climáticos, no dejes de cuidarte, la piel es el órgano de defensa más importante.

Para Mira Dror y Revista Caras

- El Otoño y tu piel -

Asesora Técnica Carina Carrique

