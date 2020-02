PAM: accesorios premium para perros y gatos

Su mejor amiga tiene un emprendimiento de accesorios que se llama Million “y se me ocurrió pedirle, a modo de hobbie, que me hiciera una tanda de collares para perro iguales a sus cinturones y accesorios. Esa prueba salió muy linda, y ahí entendí que ese era el camino que tenía que seguir”, confiesa Melanie Rosenhek, fundadora de PAM.

Una vez que tuvo esa primera partida de collares caninos ¿cómo siguió el emprendimiento?

Hace 6 años me recibí de abogada en la UBA y si bien sentía que tenía vocación para ello, también sabía que me gustaba mucho la indumentaria. Siempre fui de indagar en moda de afuera, ver tendencias, buscar looks nuevos. Asimismo, también siempre me gustaron mucho las mascotas y fue por eso que el camino me fue llevando a unir los dos puntos: mascotas y moda.

De a poco fui metiéndome en el mundo de los instagrams de mascotas, conociendo gente súper generosa como @Virsacafotos y la humana de @holasoymamba con quienes compartimos sesiones de fotos, mates y charlas, y entendí que la moda canina y felina era lo que más me copaba en el mundo.

¿Qué ofrece PAM para las mascotas?

Ofrecemos un diseño adaptado a mascotas. Tenemos collares y correas de diversos tipos y apliques. Todo premium. Nos interesa que de a poco la gente vaya entendiendo a la mascota como un integrante más de la familia. ¿No suele suceder que uno tiene varias remeras o camisas para vestir cuando elije qué ponerse? Queremos que PAM sea exactamente lo mismo, pero vistiendo a las mascotas.

Nos gusta ver a las mascotas cancheras, elegantes, rockeras, y creo que todo eso es posible eligiendo outfits acordes a la ocasión. No somos partidarios de que las mascotas sean humanizadas, pero sí que sean un reflejo del amor que les dan a sus humanos, y viceversa.

¿Cómo es que llegaron a ser veggie?

Decidimos serlo hace un tiempo, pero fuimos laburando las bases y collares para lograr que fueran lo más parecido al cuero posible, y creo que llegamos a un punto de equilibrio único. Tenemos collares que la gente piensa que son hechos de cuero por su durabilidad, pero son amigables con los animales, que son nuestra fuente de inspiración.

¿Qué es lo que diferencia a PAM con otras empresas del rubro?

No hay sinceramente muchas marcas que hagan productos similares a lo que hacemos en PAM. Pero si tuviéramos que decir nuestras ventajas frente a las otras marcas, sería que somos veggie, no usamos más cuero, nuestros apliques son Premium. Aquellos iguales que ves en marcas de accesorio top, los encontras en PAM, sin olvidarnos de algo muy importante: el precio.

¿Cuál es el próximo paso como empresa?

Estaremos abriendo nuestro primer local showroom en Palermo. Será en la Galería Las Heras, en el corazón de Palermo botánico. Será un desafío enorme, y estamos armando un gran local para que la experiencia al comprar PAM sea única. Estamos muy contentos. El año pasado estuvimos haciendo showrooms en espacios reservados y, la verdad, es que fueron experiencias increíbles. Conocimos marcas y mascotas hermosas con quien creamos vínculos preciosos.

Para contacto: Av. Gral. Las Heras 3741, Local 24, Galería Las Heras, Palermo, CABA // Tel.: (011) 7027-2876 // Mail: hola@pam.com.ar.

Conoce más en www.pam.com.ar o en su perfil de Instagram.