Paola Paigel: Innovación y excelencia en la formación de belleza de uñas

Formación en belleza de uñas:

¿Qué te motivó a comenzar a dar cursos de uñas y cómo fue el proceso de diseñar cada capacitación?

Lo que me motivó fue crecer día a día y animarme a un desafío más: capacitar a chicas para que puedan emprender en el mundo de las uñas.

El hecho de diseñar cada capacitación me encanta, porque siempre trato de darlo todo y asegurarme de que las alumnas tengan toda la información necesaria para realizar buenos trabajos.

Variedad de técnicas:

En tus cursos enseñás acrílico, polygel, soft gel y gel. ¿Cuáles son las diferencias principales entre estas técnicas y qué factores hay que considerar al elegir la más adecuada?

Siempre digo que, para mí, aprender todos los servicios es indispensable porque nos pueden tocar clientas con diferentes preferencias y necesidades.

A la hora de determinar cuál es el material adecuado, siempre analizo las manos de cada clienta. Algunas tienen pieles sensibles, otras más secas, por lo que es fundamental conocer y trabajar con todos los materiales para ofrecer el servicio correcto.

Cursos iniciales y perfeccionamiento:

¿Cómo estructurás los cursos para quienes recién empiezan y para quienes buscan perfeccionar su técnica?

Constantemente diseño temarios para cursos iniciales de diversas técnicas, como acrílico, polygel con molde, polygel con cápsulas, soft gel y soft acrílico. En estos cursos brindo todo lo básico para que puedan comenzar a trabajar con estos servicios.

Para los cursos de perfeccionamiento, busco siempre incorporar nuevas técnicas para aquellas chicas que ya tienen conocimientos básicos y quieren aprender algo más avanzado.

Además, dicto tecnicaturas donde las alumnas se reciben como Técnicas Profesionales en Uñas Esculpidas. Este curso es más extenso e incluye desde lo más básico hasta lo más avanzado.

Tendencias y avances:

El mundo de las uñas está en constante evolución. ¿Qué tendencias o innovaciones ves que están marcando el futuro del rubro?

Lo que está revolucionando el mundo de las uñas son los sistemas express, que permiten lograr un resultado bonito en menos tiempo.

Algunas de las técnicas que serán furor este año son soft gel, soft acrílico y polygel con cápsulas dual.

Emprender en el mundo de la belleza:

¿Qué consejo le darías a quienes quieren convertir su pasión por las uñas en un negocio rentable?

Que nunca bajen los brazos y se capaciten constantemente. Como en cualquier rubro, hay altas y bajas, pero lo importante es mantener una actitud positiva y confiar en que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr.

Proyectos a futuro:

¿Cuáles son tus planes para Paonailsok en los próximos años? ¿Tenés pensado expandir la oferta de cursos o sumar nuevas técnicas?

A futuro me veo con mi propia academia, expandiéndome a otras zonas y viajando a diferentes provincias para dictar cursos.

Hace muy poco dejé el área de estética para dedicarme completamente a la enseñanza, ¡y ya me invitaron a Mar del Plata a dar un curso! No puedo creerlo.

Dudaba tanto en enfocarme solo en los cursos, pero realmente era por ahí.

Podés encontrarla a Paola en:

Instagram: @paonailsok

WhatsApp: 1166770657