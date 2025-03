Tory Uranga: desde Rosario al mundo como formadora online

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Comencé en el 2015. En ese entonces trabajaba como diseñadora gráfica para 40 marcas de emprendedores por mes, cobraba precios muy bajos y hacía jornadas de 12 horas, a la vez que criaba a mis dos hijos pequeños.

Un día me pregunté cómo podía ayudar a más personas, sin necesidad de trabajar más horas, y fue entonces que creé mi primer curso online para emprendedores, porque sentí que era el camino “más fácil”, pero me di cuenta que estaba errada y que hice todo mal. El nombre del producto; porque no identificaba al cliente; el formato del curso era aburrido y difícil de consumir y el contenido, porque no era lo que el cliente quería aprende. Entonces empecé a capacitarme como formadora online experta en grandes lanzamientos digitales de cursos y programas online.

¿Hasta dónde llegaste?

Hoy tengo dos proyectos: mi escuela online, que lleva mi nombre, Tory Uranga, (Instagram: @toryuranga), donde enseño a mujeres profesionales de servicios, que quieren ser formadoras online, a crear y lanzar cursos online a nivel internacional. Tengo clientas de 17 países mientras yo resido en Rosario, Argentina.

Y, por otro lado, una agencia de branding para formadoras online, @brandformersagency, que lancé el año pasado tras la necesidad de las mismas alumnas a las que ayudo a dar una imagen potente en todo el proceso de sus lanzamientos digitales, que abarca todo el recorrido, desde que se las conoce hasta que les compran.

Es un avance muy importante… ¿vas por más?

Quiero llegar más masivamente a públicos internacionales y convertirme en una referente en el mundo de los lanzamientos digitales de formadoras online de Argentina, desmitificando que vivir en un país con problemáticas económicas es un limitador para crecer.

¿Qué te diferencia de otras propuestas?

Que todo lo que enseño es lo que yo misma hice con mi propia marca, mi autenticidad y forma genuina y cercana de enseñar. Siento que soy inspiración, porque empecé de muy abajo y hoy tengo mi empresa con mi marca personal. Pero sobre todo mi enfoque en “la imagen potente” como frutilla del postre de un lanzamiento ya que soy experta en esto.

ABRAZATE A LA PIEDRA, HAZTE AMIGA DE ELLA Y Verás Tu Negocio CRECER.

[email protected] | @toryuranga | @brandformersagency