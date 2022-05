Paso a paso, hoy es el Dj más solicitado de Mendoza

CREDITO CARAS

Desde su presentación en la Fiesta Nacional de la Vendimia en el acto central, vino una seguidilla de buenas noticias, fechas y proyectos para Simón Pendola, el Dj referente de Mendoza: estuvo en la Fiesta de la Cosecha, en múltiples eventos privados, su productora está a pleno y su evento “Sunset Wines”, un formato de sunset bailable, se posicionó entre los más concurridos de la temporada. Además, firmó contrato para ser parte de la segunda temporada de Tardes de Remate, el programa local emitido por Canal 9 Televida más visto en la zona Cuyo, y hace unas semanas fue convocado por radio Mitre 95.5 para que se sumara con su productora en el área creativa y en la locución. Los años de continúo trabajo están hoy dando frutos, y muy buenos, por cierto, dándole un nombre reconocido en toda la provincia.

Y así como su trabajo no pasó inadvertido, tampoco lo ha hecho su look y su personalidad. Sencillo, carismático, “sigue siendo el de siempre”, afirman sus amigos, Simón sigue, aunque fiel a su trabajo, abocado a la familia, la cual disfruta cada minuto que puede. “Soy muy muy muy autoexigente, siempre busco dar el 200 por ciento de mi persona. Me comprometo de lleno con cada proyecto. Me apasiona y amo lo que hago. Y cada mañana doy gracias de poder vivir haciendo lo que me gusta”, asegura.

- Profesionalmente ¿qué significó ser el el DJ principal del acto central del Festival Nacional de la Vendimia?

Fue un gran salto, profesionalmente. Un lindo reconocimiento a la trayectoria y, por supuesto, un gran honor. Es la fiesta más importante de la provincia y una de las más importantes del país. Haber sido parte, haber sido escuchado por tantas personas y haber tenido tanta exposición fue increíble. Me acuerdo cuando me llamaron de la Secretaría de Cultura invitándome a ser parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia, no lo podía creer. Y más cuando me avisaron que sería el Dj del acto central, que es la fecha más importante del evento. Definitivamente, un día que se quedará para siempre en mi memoria.

- ¿Cuál es tu rol en el programa Tardes de Remate que se emite por Canal 9 Televida, de Mendoza?

Lo de Tardes de Remate fue una linda locura a la que me embarque sin saber qué iba a pasar. Ale Ortega, conductor del programa y amigo mío de años, un día me llamó para contarme sobre TDRM. Este nuevo proyecto que tenía en mente y, automáticamente, le dije: “contá conmigo”. Sin tener previa experiencia en televisión, Ale confió en mí, por lo que estoy súper agradecido, y cada día busco aportar lo mejor de mí como Dj del programa (y algunas veces participando como co conductor del móvil). Y como broche, estoy muy feliz de las decisiones que tomé, ya que el programa ha sido un total éxito, convirtiéndose en el programa local más visto en Mendoza.

- ¿Qué tenés planeado para Radio Metro Mendoza 95.5 como productor creativo?

Otra interesantísima propuesta que me llego de sorpresa. Graciela, dueña de la radio, un día me mandó un mensaje de Whatsapp: “Saimon, quiero que hagamos algo juntos, me interesa que te sumes a la radio. Ese audio derivo en un tiroteo de mensajes, ideas, propuestas… que terminaron en la formalización de mi entrada como productor creativo. Se vienen cosas muy copadas, quiero darle un vuelco al modelo actual de radio mendocina y la Metro me apoya 200%.

- Para los que no somos de Mendoza, ¿nos podrías contar qué es Sunset Wine?

Por supuesto, Sunset Wines es el evento orgullo de la productora. Fue pionero con su formato de Sunset bailable. La idea, básicamente, es asistir a una bodega, tomar buenos vinos, comer rica comida, probar buenos tragos y bailárselo todo! En un horario súper cómodo, con precios accesibles. Los Sunsets son de 19 a 03 am. Y el baile arranca tipo 22. Por lo que si al otro día trabajás, podés estar hasta las 00hs e igual vas a haber disfrutado una tremenda noche.

- ¿Seguís trabajando como Dj en eventos sociales particulares? ¿Tenés un equipo que te acompaña?

Sí, sigo trabajando mucho en eventos particulares: casamientos, cumpleaños de 15, de 18, eventos corporativos, lanzamientos de marca, desfiles de moda… la lista sigue, y también la demanda. La verdad, el año pasado fue una bomba de trabajo y creo que este también lo va a ser. Estoy súper agradecido por todas las personas que nos eligen y confían en lo que hacemos. Y, a nivel interno, con el enorme equipo de trabajo que hace que cada evento salga 20 puntos.

- ¿Qué planes tenés a mediano y largo plazo?

Quiero seguir creciendo como persona y como profesional. Constantemente estoy buscando capacitarme, aprender nuevas cosas, escuchar las nuevas tendencias. Mi meta es seguir posicionándome como Dj y también posicionando a la productora. Armar buenas alianzas de trabajo.

- ¿Cómo logra compatibilizar la vida familiar con el hecho de tener, prácticamente, todas las noches y fines de semana ocupados por el trabajo?

(Ríe) ¡Es la pregunta del millón! Aunque no lo parezca o suene complicado, la verdad lo llevo bastante bien. Soy muy familiero y busco pasar el mayor tiempo que pueda con mi familia, disfrutar al máximo a mi hija, a mi mujer y a mis amigos, que para mí también son familia. Además, estoy por vivir una etapa hermosa, llena de desafíos, ya que dentro de poco tendré gemelas… ¡sí, dos de golpe!, así que será toda una reestructuración en casa y en nuestras rutinas para darle lo mejor a las gorditas.

Cel: +54 9 2615 002319

Instagram: @djsimonpendola

Fanpage: www.facebook.com/PendolaProducciones