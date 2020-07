Pasteleria de calidad, para que disfrutes de aprender y regalar dulces desde casa

Rocío Espinillo es oriunda de Balcarce y lleva más de 15 años trabajando en el rubro gastronómico. Con una amplia experiencia , realizó sus primeros pasos en el Colegio de Cocineros Gato Dumas donde se recibió como cocinera profesional. Una vez recibida, la profesional de la cocina decidió seguir brindando su asistencia y encontró oportunidades para seguir desarrollándose. “Fui ayudante de cátedra y asistente en los diferentes cursos en el colegio. Allí se despertó mi vocación por la docencia”, remarca Rocío quien luego se desarrolló en televisión.

“Agradezco siempre a mi profesora de pastelería Lucrecia Cuttler, quien me recomendó hacer una audición para un programa de TV en Utilísima”, destaca la cocinera de 33 años quien fue parte de los programas Súper Dulce y Rosita, en este último como conductora. En ambos espacios, la profesional pudo desarrollarse de gran manera y hasta el día de hoy esas experiencias siguen vigentes. “Fueron hermosos trabajos. Aún me cruzo con gente que me dice que sigue haciendo la receta que tiene anotada en el cuadernito o las nenas de Rosita que ya son adolescentes o mujeres que se cocinan solas”.

¿Cómo te desarrollaste luego de estas experiencias?

Me interesé en el detrás de cámara y fui contratada por Fox Life. Allí desarrollé la producción de programas nacionales e internacionales. Trabaje durante 6 años como Coordinadora de producción gastronómica. También, realicé prácticas de cocina y pastelería en España, en los restaurantes “El Celler de Can Roca” y “Martín Berasategui”. Luego de un tiempo, volví a estar a estar frente a la cámara de TV en el programa Mi casa es tu casa por Canal Orbe 21 y eventualmente participé del programa Cocineros Argentinos por la TV Pública como invitada.

Cumplí otro sueño, que quizás sea el de la mayoría de los gastronómicos, tener mi propio negocio. En el 2015 abrí el hermoso café porteño “Brauni Almacén”, un bellísimo lugar frente a la puerta del Senado de la Nación, con comida y pastelería casera y deliciosa. Allí también dictaba mis talleres de pastelería y realizaba eventos privados. Podes saber más en su perfil de Instagram.

Durante 5 años recorrí un camino lleno de aprendizaje. Fui mamá de Bernarda (20 meses) y mis prioridades comenzaron a cambiar. Me tocó enfrentarme la realidad que estamos atravesando todos en este momento. Por ese motivo, cerré el local, y estoy emprendiendo un nuevo camino. Actualmente, dicto clases online para emprendedoras que quieran arrancar con la pastelería y para la gente que quiera cocinar en su casa. Vendo tortas y cajas dulces, realizando envíos a todo CABA y alrededores. A su vez, publico recetas y capacito emprendedoras en mi cuenta de Instagram y página de Facebook. También hago mesas dulces, y estoy abierta a cualquier propuesta laboral.

¿Qué clase de pastelería realizas? ¿Cuáles son sus beneficios?

Hago catering empresarial, pastelería artesanal y temática de primera calidad, con las mejores materias primas. Mis productos principales son las tortas clásicas y personalizadas. También ofrezco Birthday Box (cajas con mucho amor para regalar a los seres queridos en su cumpleaños), alfajores y ¡los mejores brownies de Buenos Aires!

Realizas cursos y clases. ¿Que buscas transmitirles a tus alumnos?

Busco motivar a mis alumnos y transmitir confianza, comunicándome de una forma muy sencilla para que nada les resulte complicado. Les enseño la teoría correspondiente, diferentes técnicas y alternativas, centrándome en la forma más práctica de hacerlo. La idea es que aprendan absolutamente todo y después elijan la manera que a cada uno le convenga según su situación. Resalto siempre que no es necesario tener el mejor horno convector, ni salir a comprar todo tipo de herramientas, sino que todo se puede hacer con lo que uno tiene. Solo hay que conocer cómo hacerlo probar, practicar y tomarle el tiempo.

Además me encanta hablar con cada una de forma personalizada después de que hacen la clase online, para sacar todas las dudas que puedan surgir después. Disfruto mucho ver sus logros, me encanta que compartan y muestren como les quedan las recetas.

¿Cuáles son las tendencias en el mundo de la pastelería?

Les recomiendo la clase online de “Cookie cake” que pueden comprar desde la web (rocioespinillo.com), ya que es tendencia en tortas de cumpleaños, se y adapta a cualquier temática. La misma se realiza con forma de letra, numero o cualquier figura y en realidad es una tarta rellena y decorada con masa de galleta. Con esta clase también aprenden a hacer otras opciones dulces como galletas, tartas, alfajores. La misma consta de un video explicativo de la parte práctica, grabado paso a paso con última tecnología. También tiene su parte teórica que incluye toda la información por escrito, recetas extra, tablas de conversiones y reglas de pastelería, ideas y archivos imprimibles.

Por último, pueden realizar las consultas posteriores para sacar posibles dudas que puedan surgir. Tienen acceso al material todas las veces que quieran, en cualquier momento, para toda la vida.

Rocío Espinillo – Pastelera y Cocinera Profesional.

Conoce más en www.rocioespinillo.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.@rocioespinillo