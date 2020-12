Paula Merás Dereinas: joyería de autor

Hace 10 años, Paula Merás comenzó a desarrollar su oficio de joyera de autor. “Desde siempre amé el mundo de los detalles femeninos, la moda, los collares, los textiles, la pintura, la música y toda clase de manifestación artística. Pero lo que más familiar me resultaba era la joyeria urbana con la que en mi casa se ornamentaban las mujeres de mi familia. Mi abuela, mi tía y mi madre, después de los quehaceres de la casa, se preparaban para el té y la merienda de los más chicos de la familia, y ahí estaba yo observándolas con sus collares, sus aros, sus faldas y sus taquitos. Nunca descuidaban esos gestos de feminidad”, recuerda Paula su mundo infantil que la fue forjando para llegar a crear Paula Merás Dereinas.

- ¿Cómo comienza el proceso creativo de cada una de las piezas?

Mis piezas nacen en mi mente, me las imagino a partir del algún estímulo visual como lo es una piedra, una perla, un trozo de metal... todo nace allí...es como que lo veo, lo siento y nace el deseo de materializarlo. Algunas veces hago dibujos de ese diseño que logré ver en mi imaginario, como para que no se vaya, para retenerlo, ¡ya que a veces la cascada de ideas es intensa! Mis piezas tienen algo de mi, algo de mi escencia. Me animaría a decir que tienen un pedacito de mi alma. Diseño como si cada pieza fuese para mí. No puedo crear nada que yo misma no luciría. ¡Es por eso que me encanta diseñar para mujeres! Siento que este oficio me permitió cumplir mi misión en ésta vida que es embellecer aún más la belleza que, estoy convencida, tienen todas las mujeres.

- ¿Cuáles son tus piezas favoritas?

Los collares, las pulseras y los aros de piedras, perlas, cristales, tientos, fibras naturales y metales, como el bronce, el cobre, la alpaca y la plata. Amo la fusión. Creo que esa es la palabra síntesis de mi empresa, la fusión de materiales y diseños, en su mayaría versátiles. Me encanta que una misma pieza puedas lucirla como collar, como brazalete de varias vueltas y hasta como caderín de un vestido o un jean. Mi objetivo es, con uno de mis collares, de mis pulseras o de mis aros, dar luz, dar color, dar esa chispa de brillo que acentúe el brillo propio de cada mujer. Y si por algún motivo de la vida su propio brillo se opacó, yo le ofrezco un poquito en cada creación.

