Pazos Shoes: una marca que crece y lleva sus diseños al exterior

Mariela Pazos nació en Lago Epecuen, una villa turística desaparecida en los años 80 debido a factores climáticos y negligencia política, según nos cuenta la emprendedora. Con una rica historia en el mundo empresarial, ella decidió abrir nuevos caminos que la llevaron a radicarse en el exterior para luego volver y formar su marca: Pazos Shoes.

“Pazos nace bajo dos premisas, primero, ante mi necesidad de crear un proyecto independiente, que me permitiera crear y armar algo propio. Lo segundo, y no por ello menos importante, fue mi amor y admiración por los zapatos, algo que considero fundamental a la hora de vestirse y crear un estilo propio”, destaca Mariela que busca ofrecer a sus clientas un calzado practico, cómodo y de calidad.

Mariela, ¿qué diseños tienen a disposición actualmente?

No diseño para un público especifico, mi producto es diverso. Tengo más de 30 modelos por temporada. Al margen de ello, la idea, el concepto, es que el zapato sea versátil y pueda adaptarse al look o vestidor de una chica de 20 y de una señora de 60. Diseño desde sneakers hasta botinetas, pero siempre prima la comodidad y la diferenciación en diseño y colores.

La meta es que, cuando observen mis zapatos, no necesiten ver la marca para saber que son Pazos Shoes y que sientan un deseo de volver a tener otros. ¡Sin dudas lo hemos logrado!

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

La pandemia fue un gran desafío y la mejor etapa de nuestra marca. Me encontré con un marzo en el que el escenario no solo era atípico, era desolador. Ahí fue donde decidí invertir, inventar y apostar. Ponerles toda la energía a las redes y a focalizar la venta en un canal que ya conocía, pero donde no estaba al 100%.

Más allá de que hoy se han volcado todas las compras a la metodología online, soy de las que, tras cada consulta quiere ganar una clienta, una socia y una amiga a la que asesorar.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Contamos con un producto distinto y una modalidad de atención que no es la usual en las redes. A pesar de estar a km de distancia trabajamos para que cada futura clienta sienta que la estamos ayudando y asesorando como si estuviera en un local. Tratamos de escuchar, generar empatía y entender lo que quiere, sabiendo que nuestra mejor publicidad es, no solo un calzado con excelente relación precio calidad, sino una clienta feliz.

¿En que no se puede escatimar para lograr un trabajo exitoso?

No hay fórmulas, sin duda. Pero mi experiencia indica que para llegar hay que perseverar, ponerle pasión, amor, y sobre todo horas de trabajo a cada proyecto. Todo lo que se hace con pasión, siempre tiene su recompensa.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

El tener presencia nacional me da una alegría inmensa ya que puedo expandirme y, además, llevar a cada lugar a mi pueblo, Carhue. Porque, si bien nadie es profeta en su tierra, puedo lograr que conozcan el lugar donde nací.

Pazos Shoes me llena de orgullo ya que es mi apellido y un gran homenaje a mi familia, sobre todo a mi viejo, que han sido mis pilares fundamentales y quienes siempre me apoyaron e impulsaron a que persiga mis sueños.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Estamos terminando una línea de productos premium llamada colección capsula Epecuen, justamente en honor y reconocimiento al lugar donde nací. Además, ya tenemos lista la línea de sneakers de hombre, algo que surgió como pedido y sugerencia de nuestras clientas, sumado a “Los Pazos Mini”, pensados para las más chiquitas.

También estamos con la ardua tarea de intentar exportar. Va a llevar un poco más de tiempo, pero en unos meses vamos a estar en lugares como México, Chile y Uruguay.

