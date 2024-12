Podar el árbol

CREDITO CARAS

Nuestro árbol está enfermo cuando sentimos que no podemos ir hacia la propia auto realización, sino que terminamos repitiendo, reparando u oponiéndonos a algo que viene del pasado. Aquí es se producen los llamados “nudos” dentro del sistema, que son ataduras que tenemos hacia personas determinadas, con necesidades pasadas y en momentos de la vida en particular, que quedaron desactualizados.

Estos nudos pueden manifestarse a nivel material, sexual, creativo, afectivo o intelectual. Creencias de no merecimiento, relaciones simbióticas, imposibilidad de lograr el progreso económico, bloqueos sexuales, adicciones, enfermedades, son solo algunas de las formas en las que estos nudos pueden revelarse.

Pero ¿Si esto es algo del otro por qué me aparece a mí? Cuando estos temas no están resueltos por quienes estuvieron antes vuelven a mostrarse porque necesitan ser vistos, y mientras no se trabajen van a seguir apareciendo.

Tomarnos ese trabajo de podar no es para los demás, es para nosotros, si hay algún tema de tu vida te afecta continuamente y no entendes por qué puede que venga de algún antepasado, y ocuparte de hacer la limpieza y sanación necesaria principalmente va a ser una ventaja para vos, y recién después como consecuencia para todos los que conformen tu árbol familiar.

Tengo clientas que estaban viviendo exactamente lo mismo que sus antepasadas en la misma edad y cuando lo liberaron no sólo que se sintieron mejor consigo mismas, sino, que lograron mejorar notablemente sus vínculos cercanos.

Si bien requiere de un arduo trabajo personal y siempre la invitación es hacer un proceso interior, un ejercicio energético que podes hacer es atar en una soga distintos nudos según la cantidad que consideres que tenes en tu vida, conecta con la energía y luego cortalos con una tijera diciendo “todas las memorias, experiencias, creencias, traumas de esta vida y de otras, de mí y de mis ancestros las destruyo y las descreo, limpio y libero todo lo que eso fue y todo lo que eso trajo”.

Siempre acordate que la liberación es personal y que aunque esas viejas memorias quieran volver a manifestarse una y otra vez tenes el poder de liberarlas cada vez que necesites.

