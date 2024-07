¿Qué hacemos cuando un perro está protegiendo un hueso y nos muestra los dientes?

CREDITO CARAS

Es importante entender que cuando un perro protege un objeto, llámese hueso, pelota o sillón, se pone en juego su instinto de supervivencia. Y ante cualquier situación que ponga en juego el objeto, aparecerá la emoción del miedo a perder dicho recurso.



Para los perros, animales altamente instintivos, todo es cuestión de sobrevivir. En su cabeza, una pelota vieja puede ser un tesoro sobrevalorado. Y cuando algún peligro acecha, el instinto de supervivencia se activará dando algunas señales.



Los perros son expertos comunicadores y utilizan un variado abanico de señales para hacerse entender en un mundo de humanos, donde a veces, las palabras sobran.

Aprender a leer las señales que da el perro cuando está protegiendo un hueso, o una pelota, ayudaría a reducir en un gran número los accidentes domésticos. Por eso:



-No te acerques a tu perro si gruñe o muestra los dientes.

-No intentes quitarle el recurso; el perro va a protegerlo con su vida.

-No forcejees, ni le grites o castigues. Recordá esta regla: la violencia trae más violencia.



Ante estas situaciones siempre será mejor si:



-Le das espacio a tu perro para que disfrute de lo que está haciendo.

-Si el recurso que protege fuera perjudicial para su salud (un hueso cocido, un cable enchufado) intentá un intercambio de recursos: llamá a tu perro por su nombre, alejalo de la zona y mostrale que tenés algo de comida apetitosa en tu mano (un pedazo de pollito). Una vez que tu perro se haya alejado del recurso que protegía, podrás retirarlo rápidamente, sin ponerte en riesgo, y sin poner en riesgo a tu perro.

-Entrená un sistema de recompensas gratuitas y diarias con tu perro. Dicho sistema será una especie de garantía para tu perro y, bien entrenado, podrás usarlo en situaciones de riesgo de vida, cuando tengas que quitarle algo peligroso de la boca.



En pocas palabras, un perro protege un recurso por miedo a que se lo quiten, y puede dar señales de amenaza ante tu presencia, y escalar en agresión si la situación fue mal manejada.



Es fundamental que ante una Protección de Recursos actúes con prudencia, y si no sabés cómo manejarte, entres en contacto con un Profesional del Comportamiento Canino.

Desde Educando a Emma te acompañamos en estos temas:



Celular: 1157205861

Instagram: @educandoaemma

TikTok: @educando_a_emma