Razón de Vivir, la nueva y emotiva versión de Mariana Perdomo

Dice la leyenda oriental, que existe un hilo rojo invisible que conecta a los que están destinados a encontrarse. Sin importar el tiempo transcurrido ni las adversidades, ese hilo puede estirarse, enredarse o contraerse, pero nunca se romperá. Ese parece ser el destino de Mariana Perdomo, la cantante, intérprete y cantautora nacida en Buenos Aires, que tras unos años de ausencia volvió a encontrarse con la música, y de ese reencuentro con su gran pasión nació su primer Álbum, “Génesis”.

Desde niña, Mariana cantaba y participaba en eventos escolares y municipales. A pesar de recibir propuestas para ser vocalista de bandas de cumbia en su adolescencia, decidió continuar cantando de forma amateur, orientándose hacia el folklore. Sin embargo, en el año 2005 dejó la música para iniciar una carrera universitaria, aunque nunca dejó de escribir canciones.

Después de haber sido madre y en medio de la pandemia, Mariana decidió regresar a la música de forma profesional. Conoció a Pablo Figueroa, quien se convirtió en el guitarrista y productor musical de su disco. "Génesis" fue el nombre elegido, porque representa su origen musical, raíces e influencias. El álbum fue grabado en los estudios "Fort Music" y para la grabación, edición, mezcla y mastering, contó con el multipremiado técnico de sonido Norberto Villagra. Este álbum, que pronto verá la luz, representa su primer proyecto como productora fonográfica, culminado en marzo de 2023.

En ocasión de la presentación de su último single y videoclip, una hermosa versión de “Razón de Vivir” del gran cantautor Víctor Heredia, con la participación de Emiliano del Río, logrando un dueto exquisito en matices y armonías, conversamos con ella acerca de este lanzamiento y sus proyectos a futuro.

Mariana, ¿Cómo surge la idea de incluir en tu disco "Razón de vivir", la canción icónica de Víctor Heredia?

"Razón de vivir" fue una firme candidata a estar incluida en mi disco "Génesis" desde el comienzo, porque es un tema que conocí en mi infancia y cuya letra me cala muy hondo. Siempre me emocionó escucharla cantada por su autor. Hoy en día me identifico mucho con la letra y se la dedico a mi hijo. Creo que todos podemos tener alguien que sea nuestra "Razón de vivir" a quien dedicársela.

¿Cómo pensaste esta versión y qué significa para vos lo logrado a nivel musical?

Esta versión la pensamos junto a Pablo Figueroa, quien es el productor musical del disco, buscando darle un toque personal, pero respetando su esencia y su identidad. Siento un orgullo inmenso con el resultado, creo que demuestra la emoción que quisimos transmitir y respeta las raíces rioplatenses.

¿Cómo llegó la idea de invitar a Emiliano Del Río, para esta maravillosa colaboración?

Yo tenía muy escuchada la versión insuperable de su autor Victor Heredia con Mercedes Sosa y siempre me pareció que las frases cantadas a dúo son las más hermosas de la canción, entonces quise conservar eso para la parte en donde explota la canción. Mi voz es suave y yo quería que me acompañe alguien con una voz fuerte, por eso invité al gran cantautor Emiliano Del Río cuya voz me encanta!, para que le aporte la energía y el carácter hacia el final, y para acompañar ese bandoneón mágico de Milagros Caliva que tanto emociona.

¿Cómo recibió tu público esta hermosa versión?

¡Súper bien! Este disco es muy variado y la verdad que todos los temas los han recibido muy bien, pero los temas con bandoneón son especialmente bien recibidos! Claramente es un estilo de música que a los argentinos nos gusta mucho.

¿Dónde podemos escucharla?

Esta versión está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Amazon Music, Itunes, Deezer, Youtube Music, etc. y además pueden ver el videoclip en mi canal de Youtube.

¿Qué otros proyectos tenés por delante?

Próximamente se viene un nuevo lanzamiento, el corte número 6 de mi disco, y ese sería el último del año. Estoy en estos momentos filmando videoclips de otros temas del disco y ya planificando lo que será la presentación de mi disco "Génesis" en 2024.

Contacto

Instagram: https://www.instagram.com/mariperdomook/

Facebook: https://www.facebook.com/marianaperdomook/

Youtube: https://www.youtube.com/@marianaperdomo639

Email: [email protected]