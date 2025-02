Marley, tras el nacimiento de Milenka el 28 de diciembre de 2024, finalmente retornó al país con su hija. El histórico conductor de Telefe este viernes 31 de enero, después de cuatro arduas semanas en Oklahoma, pudo volver a Argentina.

La beba de apenas un mes es hija de la gestante Kasandra y de Marley. Después de haber visto a su hermano Mirko solo por videollamada, la segunda hija del presentador finalmente conoció a su hermano y a su abuela. Asimismo, también ya se habría instalado en la casa ubicada en Tigre de donde pasará de ahora en más sus días junto a su padre y a su hermano de siete años.

Marley regresó a Argentina después de estar cuatro semanas en Oklahoma tras el nacimiento de Milenka.

Marley regresó a la Argentina con Milenka y habló sobre el estatus legal de la beba en el país

Marley regresó a la Argentina con su hija Milenka, quien nació el 28 de diciembre. Luego de un largo viaje de regreso desde Estados Unidos, el conductor habló con la prensa sobre la situación legal de su hija en el país y cómo fueron las primeras semanas de su recién nacida.

Milenka, la última hija de Marley.

Caminando por la puerta de arribos internacionales de Ezeiza, el reconocido conductor paró con sus valijas a hablar ante las cámaras y reveló los detalles de cómo será su vida de ahora en más desde que se decidió por agrandar la familia.

“Muy contento de llegar a Argentina, (Milenka) se portó súper bien en el vuelo. Me vomitó un poquito, pero la verdad bien, estuvo toda la noche durmiendo. A las 4 de mañana se despertó, una mamadera y ya está”, contó el padre de Mirko en vivo en Intrusos.

Con menos de un año, Milenka viajó en avión por primera vez en un vuelo de entre 14 a 16 horas. Una vez llegada al país, la hija de Marley conoció a Mirko y a su abuela Ana María.

"(Mirko) no quiso viajar, fue una decisión de él. A la mitad se arrepintió, pero después cuando vio donde estábamos y que no había mucho para hacer, dijo que si no se perdía todo el verano", confesó el presentador sobre su primogénito, quien dilató el encuentro con su hermana.

Marley, tras su regreso, finalmente se refirió al estatus legal de la beba en el país. “(En Estados Unidos) tardas mucho en conseguir el certificado de nacimiento, estuvimos cuatro semanas hasta que finalmente lo emitieron. En Argentina entró como turista ella, tiene 90 días”, dijo hacia el final entre risas. Asimismo, afirmó que próximamente comenzará los trámites para la ciudadanía argentina de su hija, pero no sin antes hacerla conocer a su familia y al país.

C.G