Redes sociales y Rinoplastia, un cóctel que puede ser engañoso

CREDITO CARAS

No podemos negar el importante papel que juegan las redes sociales en nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como en profesional. Es una gran vidriera y por ello todas las empresas, chicas o grandes y profesionales hacemos uso de las mismas para poder potenciarnos, además de la participación de influencers que colaboran en la publicidad.

En ese espacio virtual, todo pareciera ser felicidad, sonrisas y vidas perfectas.

Vemos Selfies tomadas desde todos los ángulos, filtros, rostros y cuerpos "perfectos".

Ahora, ¿es esto real? Todos sabemos de que no lo es. No todo lo que brilla es oro.

Como experto en rinoplastia quiero dejarles mi opinión al respecto: la belleza y la perfección son subjetivas desde el punto de vista estético. Lo que para uno puede ser hermoso, puede no serlo para otro, así mismo lo que cada persona considera "publicable".

Por ello es muy importante en mis resultados de rinoplastias, basarme en parámetros anatómicos universales pero también es una realidad de que entran en juego consideraciones personales, que me son propias. Las redes sociales influyeron mucho dentro de mis preferencias estéticas en la rinoplastia. Hoy en mis trabajos, busco puntas más definidas, naturalmente con mejor luz y sostén ya que la sonrisa está presente en todas las fotos. También definir ángulos naturales, sobre todo en tomas vistas que antes no eran tenidas en cuenta, por ejemplo en la vista "desde abajo", llamada basal. Las luces y sobras influyen también, la presencia de filtros, de halos de luz y demás dispositivos me llevó a perfeccionar aún más los dorsos.

Veo en las redes muchos detalles de irregularidades, colapsos camuflados por filtros como así también muchas puntas que pierden definición y no es más que maquillaje, y es por eso la importancia de las fotos sean bien tomadas de manera profesional.

Debemos tener claro que este tipo de cirugías, por la complejidad que conlleva en el manejo de estructuras tales como hueso, piel, cartílagos,etc... la perfección nunca existirá. Uno llevará al máximo su técnica y su criterio estético, mezclando ciencia y arte, pero también el resultado final dependerá de otros factores externos y en gran parte del proceso cicatrízal personal de cada paciente.

Cada vez tengo más consultas para realizar rinoplastias secundarias o terciarias, siempre buscando la perfección. Queda en el buen criterio profesional poder decir que no, cuando vemos que el riesgo es mayor al beneficio.

El cocktail de los filtros, luces, maquillajes y redes debe tomarse con cuidado sabiendo que muchos son irreales.

La consulta con un buen profesional especialista en rinoplastia te llevará a despejar muchas dudas, como siempre digo, este es el primer paso para tomar la decisión del cambio. ¡Nos vemos!

Datos de contacto:

Instagram: @drschirocirujanoplastico

Web: www.drschiro.com.ar

Mail: [email protected]

Teléfono y horarios: (+54 )-011-48045696 de Lunes a Viernes de 15hs a 20hs, Capital Federal, Buenos Aires.