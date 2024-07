Revoluciona Tu Entrenamiento con Estos Tips

CREDITO CARAS

Muchas veces, aun con toda la energía y foco puestos en lograr esos cambios que estamos buscando, estos no llegan. Créeme que te entiendo si por momentos te sentís agotada, frustrada, sin energía y sin tiempo para dedicar a tu bienestar. A mí me ha pasado muchas veces.



Por eso, quiero dejarte algunos tips que me gustaría que leas y apliques para una transformación paso a paso. Mi propósito es ayudar a más mujeres a conectar con su cuerpo, celebrar cada paso y descubrir la alegría y el poder de sentirse plenas y auténticas en su propia piel.



Queremos que disfrutes la vida con un cuerpo vital, una mente equilibrada y con apertura a desafíos sin límites, más allá de la edad, el peso y la condición física. La transformación es posible gracias a mi experiencia y todo lo que he atravesado. Estoy aquí para acompañarte en este camino de manera más liviana, más simple y en menos tiempo.



He invertido en estudios y he atravesado obstáculos, caídas y desafíos. Aprendí a través de la incomodidad y la frustración, a sostenerme a pesar de todo, y a crecer tanto en el gimnasio como en la vida. Sé que los miedos se manifiestan de distintas formas: miedo a la edad, al qué dirán, a cerrar puertas y a dejar lo seguro. Pero he descubierto que el crecimiento es un aprendizaje constante.



Aprendí que hacer menos a menudo nos permite ser más y que es crucial elegir entornos y personas que nos nutran y nos hagan bien. Hoy, con todos estos años de profesión y experiencia personal, me comprometo a compartir mis conocimientos y ayudarte a vivir la transformación que deseas. Juntas, romperemos estereotipos y expectativas sociales sobre la apariencia física, celebraremos la diversidad y la unicidad que nos hacen hermosas y honraremos nuestros cuerpos, porque son nuestro hogar y merecen ser amados.



Prometo acompañarte en tu viaje hacia la transformación, utilizando mi experiencia para que tu camino sea más sencillo y enriquecedor. Hoy te dejo 5 tips y si te gustan y querés más, entra a @cristina.barcala y poneme "quiero saber más".



Tip 1: **No Hagas Actividad Física**

Tranquilas, no enloquecí. La diferencia entre entrenar y moverse es que, cuando entrenás, todo tiene un porqué, una dosis. Hacer actividad física es simplemente moverse, lo cual genera beneficios pero no tiene una dosis específica para cada objetivo. Tené un plan de entrenamiento hecho a tu medida.



Tip 2: **Estímulo Mata Ejercicio Suelto**

Un estímulo es un ejercicio con dosis dentro de un plan de entrenamiento específico y personalizado. Un ejercicio suelto no genera ningún beneficio más allá del gasto de energía. No busques ejercicios mágicos, busca planes efectivos.



Tip 3: **Más No Es Mejor, Mejor Es Mejor**

Sumar tiempo y/o actividades en busca de lograr tus objetivos no es el camino. A veces menos es más. Los entrenamientos modernos y efectivos deben ser cortos (menos de 50 minutos), intensos (en una escala de 1 a 10, un 8) y frecuentes (por lo menos 4 veces por semana). Acotá el tiempo y apretá el acelerador.



Tip 4: **Subí Para Bajar**

Si tu objetivo es bajar de peso graso, deberías subir de peso muscular. Los motores gastadores son los músculos; sin músculo no hay gasto efectivo. Enfocate primero en mejorar tu estructura muscular; eso en sí mismo es un salto de calidad para cualquier plan y objetivo.



Tip 5: **No Somos Velas**

Si tu objetivo es bajar de peso graso, te cuento que las grasas NO SE QUEMAN, se usan como combustible. Pero para que eso pase, la dosis del entrenamiento, la ubicación y el tipo de trabajo deben ser los adecuados. Enfocate en entrenar con intensidad para que las cosas pasen después.



Abrazo grande,

Cris

