Rigra de Alvear: energía hecha joyas

¿Porqué elegiste el rubro de la joyeria?

Desde chico siempre me interesé por aprender nuevas técnicas, pero al crecer en un pueblo chico mis posibilidades eran limitadas. Eso fue hasta que obtuve mi primera conexión a internet y me convertí en un autodidacta empedernido. En el 2006 me mudé a Buenos Aires en búsqueda de oportunidades y me inscribí en la escuela de la joya, donde aprendí joyería tradicional y tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años en el taller de Antonio Belgiorno, una clásica joyería de calle Santa Fe.

¿Qué buscas lograr al momento de crear tus joyas?

Cuando empecé a hacer mis propios diseños me di cuenta que la belleza es totalmente subjetiva y era imposible agradar a todes, pero lo que es innegociable es la funcionalidad y la calidad. Me concentré en perfeccionar las técnicas para adaptarlas a mis necesidades, siempre busco experimentar cosas nuevas y transgredir los límites de lo que se considera posible.

¿Qué es lo que mas disfrutas de tu trabajo?

Al materializar diseños a pedido disfruto mucho de poner todo mi conocimiento y mis habilidades prácticas a servicio de quien tiene una idea para una joya y quiere verla hecha realidad. Esto me llevó a crear piezas muy diversas con todo tipo de materiales. Principalmente trabajo en plata, pero también hago piezas de oro y diamantes o joyas reciclando plástico.

¿En qué te inspiras?

En algún momento sentí mi creatividad limitada por los pedidos personalizados, hasta que me hice el tiempo para crear una colección propia. La experimentación con impresoras 3D me llevó a buscar formas que sean muy complejas de lograr con técnicas tradicionales, y mi camino de búsqueda personal me llevó a indagar en la relación que existe entre las formas geométricas y el flujo natural de energía en el universo.

Me basé en los 5 sólidos platónicos, geometrías sagradas asociadas a los 5 elementos e hice una serie de joyas que dan la posibilidad a cada mago de potenciar su intención creando amuletos.

¿En qué se destaca tu trabajo?

Como autodidacta siempre documenté los procesos, para volver sobre mis pasos y ver que se puede mejorar. Comparto en instagram los procesos de creación, para romper el secretismo y dar la posibilidad de aprender juntos a quien está dispuesto a apreciar el esfuerzo aplicado a cada detalle.

Conoce más ingresando en www.rigradealvear.com.ar o en su perfil de Instagram.