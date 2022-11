CREDITO CARAS

Dr, ¿a qué refiere la frase “Rinoplastia Moderna”?

A la utilización de lo último en tecnología aplicada a este tipo de cirugía: el ultrasonido y lo último en técnicas de preservación y estructuración nasal que nos brinda mejores resultados.



¿Qué significa lograr mejores resultados en relación a las técnicas más antiguas?

Con estas nuevas técnicas logramos narices sin estigma de cirugía, quiere decir que no haya colapsos con luces y sombras indeseadas, puntas amputadas o dorsos irregulares. Asimismo, los resultados de estructuración de punta nasal logran mejores resultados a lo largo del tiempo, así como la preservación de alares y dorso evitan alternación en la punta e irregularidades.

La utilización de ultrasonido es de gran ayuda, es lo último a nivel tecnológico da precisión y más rápida recuperación.



Ya nos habló en una nota anterior sobre Ultrasonido, ¿es así?

Sí, en la nota anterior hablamos de los beneficios del uso del Ultrasonido. En resumen puedo decir que minimiza el sangrado y da precisión en el manejo óseo y además la recuperación es muchísimo más rápida.

Puedo agregar que es exquisito el manejo del dorso y nos da mayor previsibilidad a largo plazo. Cuando me refiero al dorso, hago referencia a lo que comúnmente se le llama “giba”: sería la parte del hueso y bóveda media.



¿Se considera un apasionado de este tipo de cirugías?

¡Sin dudas! En la actualidad me dedico exclusivamente a hacer Rinoplastias. Lo considero un arte, una pasión, es un sueño cumplido y aspiro a seguir sumando conocimientos y compartiéndolos con mis colegas. Debemos buscar siempre la excelencia para nuestros pacientes.





