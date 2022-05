Rita Álvarez Picó: Autora de La llave

CREDITO CARAS

Escribí mi primer libro durante la pandemia, como un modo de traer orden y sentido a las experiencias que fui atravesando a lo largo de mi vida. “La llave”, es una síntesis de los aprendizajes que he realizado y lo quise compartir con todos aquellos que son buscadores de sí mismos, que intuyen que hay respuestas mucho más allá de nuestros sentidos y nuestra lógica. La llave es un libro que encierra las claves para atraer a nuestra vida la magia de la creación y la sincronicidad de lo que llamamos milagros. Sin embargo, no hay más secreto que descubrir los códigos del universo y sintonizar con ellos para manifestar lo que deseamos. Al hablar de deseo no me refiero a aquel que proviene del ego sino a aquel que nace desde el propósito del alma.

En verdad, todo el tiempo estamos manifestando nuestra vida desde nuestro mundo interno, pero lo hacemos desde la inconsciencia y por ello no estamos alineados con lo divino. No somos conscientes de que estamos creando desde nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales se encuadran en una configuración mental subjetiva que nos aprisiona. Nos han enseñado a creer que la vida es pura casualidad y lo que acontece es el resultado del azar. Hasta que no nos reconocemos como los autores de nuestra película no podemos transformar nada.

El libro, hace un recorrido en siete capítulos en forma de metáfora, como si cada paso que damos en el autoconocimiento se pudiera representar como un peldaño de una escalera. A medida que subimos, vamos dando luz a un aspecto de nuestro ser que muchas veces está oculto por la prisa con la que vivimos. En cada capítulo iremos descubriendo cuáles son los obstáculos internos que no nos permiten avanzar y que se presentan en forma de miedos, condicionamientos, limitaciones y mandatos. Iremos tomando consciencia de nuestra espiritualidad como un puente para el encuentro con el Ser que somos y no con los personajes con los que nos identificamos. Abandonaremos esas máscaras que usamos para encajar en el mundo y ser aceptados, siendo nosotros mismos quienes no nos aceptamos plenamente. Y no nos amamos porque no sabemos quiénes somos. Por eso la propuesta del tercer capítulo es llegar a lo más profundo para integrar todas nuestras partes en un todo auténtico. En los capítulos siguientes iremos aprendiendo a comprender las leyes de energía que actúan en este mundo tridimensional para aplicarlas en nuestra vida diaria y así convertirnos en esos magos capaces de diseñar la vida que quieren siendo los protagonistas de su propia historia desde un lugar de libertad y responsabilidad.

La llave es una propuesta de reconocimiento del poder personal en cada uno de nosotros que nos permite despertar del letargo de una vida en piloto automático para conectar con la magia de comprender, finalmente, que todo eso que estuvimos buscando afuera, siempre estuvo presente en nosotros mismos.

Datos de contacto:

Instagram y Facebook: @sanarelalmaradio