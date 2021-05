Rita CE: accesorios originales, de calidad y con estilo

Romina Ferrari, es la diseñadora y creadora de RITA CE Accesorios. Ella es abogada de profesión y hoy se dedica exclusivamente al desarrollo de su marca. Siempre fue una apasionada de la moda, en especial de los accesorios, creyendo que estos son el complemento ideal para cualquier tipo de outfit.

“Comencé realizando piezas para mi, y mis amigas no dejaban de pedirme que les haga a ellas, incluso me pedían para regalar! Así fue como de a poco, me animé a crear y desarrollar mi propia marca con mis diseños. Los comienzos fueron mediante Instagram y al poco tiempo abrí la tienda online, logrando un gran crecimiento de la mano de un público fiel que nos acompaña día a día”, destaca la fundadora del espacio.

¿Qué productos tienen a su disposición? ¿a qué publico apuntan?

¡En Rita nos apasiona el dorado! Nos encanta ese brillo extra y especial que nos da a todas. Nuestras piezas son bañadas o enchapadas en oro 18k y 24k, muchas también tienen incrustaciones micro zirconia que le dan ese toque distintivo. Nuestro público es super versátil. Los diseños se adaptan a todas las edades y estilos, cada mujer los hace propios, y eso nos encanta Tenemos aros, collares, pulseras y anillos, con una gran variedad de estilos para que cada una pueda elegir.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

El medio principal de venta es nuestro eshop (www.ritace.com.ar). Durante la pandemia crecieron mucho también las ventas por IG y mail, donde damos una atención personalizada. A muchos les cuesta comprar on-line sin ver los productos, de esta manera logramos aclarar dudas y pueden llegar a ver las piezas desde otro ángulo.

Les mandamos fotos para que los vean puestos, nos pueden preguntar todo lo que quieran, Con estos vínculos logramos “humanizar” la compra on-line haciendo que la experiencia de compra sea satisfactoria y placentera. En cuanto a la entrega, tenemos un punto de retiro en Belgrano (CABA) y hacemos envios a todo el país por medio de OCA (a sucursal o a domicilio). Dentro de CABA también tenemos un servicio de mensajería privada.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

¡Amamos el vínculo que se genera con el cliente! Nos focalizamos en tener una atención super personalizada para lograr la confianza y seguridad con ellos, que se sientan 100% conformes tanto con el producto como con la atención. Estamos seguras de que lo logramos. La mayoría reincide, nos recomienda y vuelven a comprar en Rita.

¿Qué considera que es su diferencial en el mercado?

Rita se destaca principalmente por dos cosas: la calidad y originalidad de las piezas, y nuestra atención al público. Buscamos lograr un balance entre esos dos pilares. Confiamos plenamente en que nuestros diseños les van a encantar y no se van a cansar de usarlos.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

El proceso de diseño siempre me resulto fascinante y divertido. Ver como las piezas van “cobrando vida” e imaginando como cada una las va a hacer propias. Sin lugar a duda el feedback que se genera con los clientes es muy gratificante. Que nos elijan para sus ocasiones especiales, o simplemente para brillar en su día a día, nos llena de alegría y no deja de sorprenderme.

Más Información en: www.ritace.com.ar - IG: @ritace.accesorios - ritace.accesorios@gmail.com - Fb: Rita Ce