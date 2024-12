Rocío Morell Spa: Belleza, Sanación y Empoderamiento Femenino

CREDITO CARAS

Tuvimos el privilegio de conversar con Rocío Morell, la visionaria detrás de Rocío Morell Spa. En esta entrevista, nos compartió su inspiradora historia como mujer migrante, los desafíos que enfrentó al crear su spa y su innovador enfoque inclusivo en el cuidado de la belleza y el bienestar. A través de sus palabras, descubrimos cómo transforma la experiencia de sus clientas en un viaje de sanación, aceptación y empoderamiento. Rocío Morell Spa es mucho más que un centro de bienestar y estética; es un espacio que celebra la belleza en su totalidad, sin seguir los estándares tradicionales. Fundado por la migrante venezolana Rocío Morell, este spa se ha convertido en un refugio de sanación, empoderamiento y aceptación para mujeres de todas las edades, culturas y cuerpos. A continuación, Rocío nos cuenta su historia, los desafíos que enfrentó al emigrar a Argentina y la visión que tiene para su spa.

1. ¿Cómo fue para vos la experiencia de emigrar a Argentina y qué desafíos enfrentaste como mujer migrante?

"Me vine a Argentina por amor, una de las mejores decisiones que he tomado. Aunque la vida me presentó un desafío difícil con mi salud, este hombre me sostuvo, me levantó y me inspiró a sacar lo mejor de mí. Llegué a Argentina en pleno otoño, con muy poca ropa y sin saber qué pasaría al día siguiente. La sensación de no tener lo básico —comida, abrigo, techo— me hizo valorar cada pequeña cosa. Viví días de mucha incertidumbre, pero también me llené de un profundo agradecimiento por todo lo que antes consideraba normal. Esa experiencia marcó la forma en que veo la vida y me impulsó a crear algo significativo."

2. ¿Qué te motivó a crear Rocío Morell Spa y cuáles fueron los mayores retos durante el proceso?

"Vengo de un linaje de mujeres migrantes y luchadoras. Mis abuelas, tías, bisabuelas y muchas antes que ellas, siempre estuvieron relacionadas con el cuidado de la belleza y la salud. En mi familia, las mujeres sanaban con las manos, usando energías, esencias y creencias. Desde niña, tuve sueños recurrentes de sanar a otros, y a los 19 años comencé mi camino en el mundo de las terapias. Lo que más me motivó fue la posibilidad de sanar a otras mientras me sanaba a mí misma. Los retos fueron muchos, sobre todo iniciar con recursos limitados, pero mi fe y mi propósito me guiaron. Mi sobrina, que también se dedica a este oficio, es parte de esa quinta generación que sigue esta tradición de sanar."

3. ¿Por qué decidiste enfocarte en resaltar todo tipo de bellezas, sin seguir los estereotipos tradicionales de la estética argentina?

"La belleza es un concepto tan relativo como el ojo que la ve. Para mí, cada mujer es hermosa y mi labor es realzar lo que ya tiene. He trabajado con mujeres de todas las edades, tamaños y culturas, y en Argentina encontré que los estándares de belleza pueden ser crueles y poco realistas. No todas las mujeres podemos ajustarnos a un molde estético único, y mi enfoque es ayudar a cada mujer a sentirse cómoda con su cuerpo, respetando su singularidad. Lo más importante es que todas nuestras clientas se sientan valoradas y empoderadas al mirarse en el espejo."

4. ¿Qué técnicas trajiste de Venezuela y cómo han enriquecido la oferta de servicios en tu spa?

"Desde muy joven he estudiado terapias manuales, y a lo largo de los años he aprendido técnicas de Colombia, Brasil y Venezuela. Mi enfoque no solo está en la estética, sino también en la salud energética y emocional de mis clientas. Me apasiona tocar, transmitir energía y crear experiencias únicas. Lo que traigo de mi tierra no es solo conocimiento técnico, sino también calidez humana. Esa calidez del Caribe, que es un sello distintivo en el trato y la atención, ha sido fundamental para el éxito de Rocío Morell Spa."

5. ¿Qué respuesta has recibido de tus clientas al proponer un enfoque más inclusivo en la belleza y el bienestar?

"Las clientas se sienten identificadas y agradecidas al ver un espacio donde se celebra la diversidad. Tenemos mujeres de todas las edades, tamaños y etnias, y el resultado más importante no es solo estético, sino emocional. Una de mis clientas, de origen afrodescendiente, me dijo que se sintió representada al ver a alguien como ella en nuestras redes sociales, algo que nunca antes había visto en Instagram. Lo que más me conmueve es que todas las mujeres, independientemente de su edad, cuerpo o raza, se sienten valiosas, poderosas y bellas aquí. En nuestro spa, nunca usamos los miedos o inseguridades de las mujeres para vender algo. Cada cambio que proponemos es por amor, no por odio, y respetando la etapa de vida de cada persona."

6. ¿Qué proyectos o innovaciones tenés planeadas para Rocío Morell Spa en los próximos años?

"Mi visión para el futuro es seguir creciendo junto a mi equipo y expandir el concepto de Rocío Morell Spa a otras partes de Argentina e incluso al extranjero. Me gustaría establecer sociedades y franquiciar el spa con personas que compartan mis mismos valores y principios. Mi equipo ha sido fundamental en este proceso, y agradezco profundamente a cada persona que ha creído en este proyecto desde sus inicios. Mi sueño es que este espacio siga siendo un lugar de sanación, inclusión y empoderamiento para todas las mujeres que deseen conectar con su mejor versión."

Para más información:

Rocío Morell Spa

Av. José María Moreno 122, Caballito

Tel: 1127216883

Instagram: @rociomorell_spa

Email: [email protected]