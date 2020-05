Romanela: diseños originales y de calidad

Romanela Moure es Licenciada en Comercialización y realizó trabajos en un estudio contable, pero su destino estaba preparando algo totalmente diferente. Un día su hermana, le trajo la propuesta de abrir un local de ropa femenina juntas y así fue como arrancaron con lo que fue su primer proyecto. “Con esa experiencia, le tomé cariño al rubro por lo cual se me ocurrió comenzar por mi cuenta con mi propia marca de ropa”, remarca la emprendedora que creó su marca: Romanela. “Con mis ahorros compré tela y empecé a fabricar remeras estampadas y calzas engomadas. Salía a vender con “el bolsito” por los centros comerciales cercanos a mi barrio y así fui haciéndome conocida por “el boca en boca”, recuerda Romanela.

¿Qué tipo de diseños realizas? ¿En qué se diferencian los mismos?

Los diseños son originales. Utilizo muchos avíos y apliques bordados que es lo que le encanta a mi público. Trabajo junto a dos diseñadoras en modelos nuevos constantemente, pensando en cada detalle que luego se ven reflejados en el producto final. También, tengo muy en cuenta lo que me proponen mis clientes mayoristas acerca de qué artículos crear. Ellos están en continuo contacto con el público y me sugieren ideas de productos.

¿Qué clase de prendas ofrecen a sus clientes?

Ofrezco productos exclusivos, confeccionados con materia prima de alta calidad al mejor precio del mercado. Mi fuerte es pantalones y remeras. También fabrico otras prendas. Le pongo especial énfasis al tema de los moldes: mis pantalones tienen un calce ideal.

¿Qué buscan transmitir con sus colecciones?

Quiero que la mujer que compra mis prendas se sienta vibrante, empoderada, cómoda y a la moda.

¿Cuáles son los productos estrella o más requeridos?

Los pantalones engomados sin duda son los más vendidos porque tienen un calce ideal. Tengo diferentes modelos en tela engomada.

¿Cuáles son sus plataformas y modalidades de venta y envío?

Tengo mi página Web que cuenta con tienda online, donde pueden encontrar la descripción de cada artículo y super detallado las medidas de los talles. También recibo muchas consultas través de mi cuenta de Instagram y vía WhatsApp. Enviamos por Correo Oca de puerta a puerta comprando desde la página Web y también enviamos por expresos si el cliente así lo requiere.

¿Qué inquietudes, propuestas o pedidos les acercan a los clientes?

Les proponemos que se animen a la compra online, es una modalidad cómoda que cada vez crece más sobre todo en este contexto actual de COVID-19. Les garantizo un producto de excelente calidad y a muy buen precio. Trato de que siempre se sientan satisfechas con la compra, ofreciéndoles al mismo tiempo una venta personalizada, ya que estoy 24x7 disponible para cualquier duda o consulta que se les presente antes de dar “el click” para la compra.

Hago venta mayorista también, ofreciendo asimismo una atención personalizada.

¿Con qué tipo de materiales trabajan?

Trabajamos con telas y avíos de primera calidad, cuidando siempre la originalidad y esos detalles que marcan la diferencia.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Me siento muy feliz cuando mis clientes me escriben y me dicen que les llegaron los productos y se sienten encantadas. Me cuentan que la calidad es excelente y vuelven a comprar. También me ha pasado de cruzarme en algún lugar a chicas usando mis prendas y me da mucha alegría. Amo este trabajo desde el proceso creativo, pasando por la producción, el control de calidad, la venta y la post venta.

¿Qué es lo que se viene como marca? ¿Cómo se ven en el futuro?

Mi idea es mudarme a un showroom en Palermo en un futuro cercano y seguir creciendo y mejorando con la venta online. También me gustaría poder sumar gente a mi emprendimiento y finalmente, voy a trabajar para empezar a exportar mi producción al resto del mundo.

Romanela Alejandra Moure – Founder

Conoce más ingresando en www.romanela.com.ar o en su perfil de Instagram.