Romina Guerra: creadora de una marca de insumos para decoración que se imponen en todo el país

Romina es una emprendedora nacional que tiene una gran pasión por la decoración textil y las manualidades. Ella, desde su espacio, se encarga de brindar insumos destacados para artística, con el objetivo de que sus clientes puedan disfrutar de la experiencia de su marca. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre sus productos.

“Cuando era muy chica (7 años), mi abuela paterna me enseñó a coser a máquina, y por la misma época mi abuela materna me enseñó a tejer con 2 agujas y a crochet. En ese momento descubrí mi pasión por la decoración textil, desde allí, nunca pare de crear, coser, tejer, pintar y hacer cuanta manualidad se me cruzaba”, recuerda Romina sobre el comienzo de su pasión.

¿Qué productos tienen a disposición?

Actualmente, con casi 300 puntos de venta en todo el país, me dedico a la venta mayorista de insumos para artística (se venden en talleres, artísticas, librerías, mercerías, tiendas online y casas de decoración). La mayoría de los productos son textiles, pero también se pueden aplicar en otras superficies como madera, vidrio, porcelana, etc.

Comencé vendiendo PINTURA PUFF (pintura que mediante calor toma relieve), LAMINAS DE FOIL (diferentes estampados) y VINILOS TERMOTRANSFERIBLES (se adhieren mediante calor). Luego incorporé las emulsiones textiles metalizadas (línea Luxury), Emulsiones Fluorescentes (línea Colorful) y la novedosa emulsión Fosforescente (brilla en la oscuridad).

Este año incorporé con gran entusiasmo una COLECCIÓN DE LAMINAS DE DECOUPAGE (en papel ilustración, craft y autoadhesivo), y el ADHESIVO MULTIUSO (se utiliza para fijar stenciles, pegar folex, foil y láminas de decoupage).

El próximo mes se vienen algunas nuevas incorporaciones a la marca.

¿Cómo te has reinventado con la pandemia?

La pandemia fue un tiempo de gran aprendizaje para mí. Antes de ella, daba seminarios de técnicas textiles y técnicas de mix media en mi taller y también en otros talleres que he sido invitada.

Con la pandemia muchas personas empezaron a crear y a capitalizar su tiempo libre tomando cursos online, esto ayudo mucho al crecimiento de mi marca y fue ahí cuando los productos de “ROMINA GUERRA DECO” se expandieron por todo el país.

¿Cuál es tu diferencial en el mercado?

Considero que mi diferencial es el acompañamiento que les brindo a la hora de adquirir mis productos, asesorándolas, enviando videos y estableciendo una relación cordial con cada uno de mis clientes.

¿Qué experiencia buscas brindarles a tus clientes?

Que todo se logra con esfuerzo y dedicación. Cuando logras conectar con lo que te gusta, las cosas se van acomodando para lograr tu objetivo.

¿Dónde te gusta poner el foco?

Me encanta establecer una muy buena relación con el cliente, conocer un poco de su emprendimiento y brindarles toda la información que esté a mi alcance. Disfruto de asistirlas en todo lo que necesiten. También, pongo el foco en la pronta respuesta y celeridad en el envío.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

La mayor satisfacción es poder ayudar y acompañar a emprendedoras y colegas en su crecimiento. Me encanta conocer la historia de cada una y, desde mi humilde lugar, ayudarlas a desarrollarse.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me proyecto con una gran incorporación de productos a mi marca. También dando clases en mi taller y por todo el país, dando a conocer todos mis puntos de venta.

Datos de contacto: Instagram: @rominaguerra.deco - Facebook: Romina Guerra deco - Correo: [email protected].