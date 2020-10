Romina Luna: terapeuta holística

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Luego de vivir gran parte de mi vida en piloto automático, comencé un camino de autoconocimiento y desarrollo personal, que me permitió crear y ser líder de la vida que tengo. Cambié absolutamente mi forma de sentir y aprendí a conectar con mis emociones. Lo más importante es que pude potenciar la relación conmigo misma, que es fundamental para el día a día, y para continuar logrando objetivos en mi vida. Toda esta experiencia hizo que me proponga transmitirlo a mujeres que estén atravesando una situación similar, que quieran un cambio y no sepan cómo encararlo. Por eso, decidí crear este espacio con diferentes terapias holísticas, que tienen como objetivo común potenciar la relación con una misma desde el autoconocimiento.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Una mujer suele tener una mirada más integral de las cosas. A la hora de encarar un proyecto, de la magnitud y temática que sea, no ve sólo los pasos a seguir, sino que aporta un valor extra con una visión más emocional, atenta a los detalles y cuidando el entorno para que todo suceda de la mejor manera. A pesar de eso, muchas veces no se animan a brindar esa valiosa mirada, por falta de confianza en sí mismas. Por eso, trabajar la relación con una misma es fundamental para empoderarse y mostrar todo lo que podemos brindarnos a nosotras mismas y a quienes nos rodean.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

Acompañar mujeres en sus procesos y que me compartan susavances y sus logros por mínimos que sean, para mí es un éxito a diario. Ser un medio para que adquieran claridad y puedan dar ese primer paso hacia el objetivo que quieren, es una sensación inexplicable pero maravillosa.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

El divorcio de mi primer matrimonio. Al tiempo de que la relación terminó, pude identificar que estaba viviendo para el afuera, que estaba cumpliendo con “el deber ser” de casarse y pagué un costo muy alto, no sólo emocional, sino a nivel salud. Gracias a esta situación, pude darme cuenta de todo lo que no quería más para mi vida y que no estaba sola, que me tenía a mí misma, y con eso podía lograr cualquier cosa.

¿Cuánto pesa la comunicación en su negocio?

La comunicación es todo. Conversando y escuchándonos, podemos identificar esos temas que están pendientes de resolver y es donde pueden aparecer las soluciones o las respuestas que estamos buscando y que no nos están permitiendo avanzar hacia lo que queremos.

Datos de contacto: tel.: (+54911) 6181 1614 - www.rominaluna.com.ar - FB: Rominaluna.ok - IG: @rominaluna.ok.