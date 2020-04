Roxana Salomé: equilibrio perfecto entre los negocios, la moda y la vida saludable

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Cuando estudié asesoramiento de imagen le puse teoría a lo que yo ya intuía. Tengo pasión por la moda y ni bien terminé el curso, armé mi propia consultora. Durante varios años me dediqué a la parte de asesoramiento de imagen para eventos.

Luego me aboqué profesionalmente a dirigir nuestra empresa de automotriz. Todo un desafío para mí en su momento, pero algo que hoy forma parte de mi día a día y que también me apasiona, porque es una tarea que comparto con mi familia: Ricardo, mi compañero de vida desde hace 32 años, y también mi hijo Simón (24), que acaba de recibirse de contador.

En el camino de liderar la empresa de autos, sentí que tenía muchísimas ganas de empezar a comunicar dos pilares de mi vida, como lo son la moda y la vida saludable. De ahí nació la idea del blog, para inspirar a más mujeres para que encuentren la mejor versión de sí mismas y que puedan brillar, con las herramientas que yo les pueda dar. A su vez, poder contagiar que la gente pueda experimentar técnicas de meditación, entre otras, para vivir una vida mejor, más liviana y ser más felices.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Creo en el potencial tanto de los hombres como de las mujeres y en que lo demuestran por su capacidad, por su tesón y por su esfuerzo. No creo en la diferencia entre hombres y mujeres. Hago mucho foco en las relaciones humanas y en conseguir el éxito trabajando fuertemente como grupo humano y sacando el mejor potencial de cada uno.

¿Te tocó hacer alguna situación difícil?

Lo más difícil para mí fue cuando mi hija (Sabrina, 29) se fue a vivir a Londres, planeando su futuro afuera del país. La entendimos, la apoyamos y nos hace muy felices su felicidad. Pero como mamá, es duro tenerla lejos.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Uno de los éxitos más grande de mi carrera como asesora de imagen fue la realización del “Rox.Trend Experience”, un evento donde complementamos moda y vida saludable en un formato dinámico: con charlas, la presencia de emprendedores en stands y, como cierre, un desfile. Fue una actividad de todo un día, conectando moda con vida saludable.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

La comunicación me parece que es fundamental y que tiene que ser directa, positiva, constructiva. El blog y los eventos surgen de mi necesidad de comunicar.

Cuando las personas me escriben diciendo que pudieron seguir algunos de mis consejos o que se acercaron a la meditación gracias a mí, yo lo siento como un éxito. Hago mucho foco en los eventos porque me interesa trascender las redes y poder conocer a las personas que me siguen. Creo que eso es importante también poder apoyar a los emprendedores.

En los días que corren, con una pandemia que nos conmueve a todos, la comunicación me parece importante para poder hacer algún acompañamiento a los que están en casa y a todos los que, como yo, tienen un hijo o algún familiar viviendo afuera del país. Desde Rox.Trend transmitimos la idea de cómo encontrar el equilibrio, en mi caso, entre ser empresaria, manejar un blog y tener una vida saludable. Cada uno tiene que encontrar su equilibrio para ser feliz. En eso me enfoco y trato de contagiarlo cada día.

