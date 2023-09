Ruisi Indumentaria

CREDITO CARAS

Antonela Spinelli, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Siempre supe que me dedicaría a la moda y tendría mi propia marca. Al poco tiempo de estar estudiando la carrera, decidí hacerme unas calzas para danza que fueran originales y con transparencias. Cuando me las vieron en clase todas empezaron a preguntarme donde las había conseguido, y al saber que yo misma las había fabricado me empezaron a encargar cada una las suyas y el resto es historia.

¿Cuáles son los servicios que brinda al público?

Somos una marca de indumentaria deportiva femenina de lujo, especializada en calzas y tops con transparencias. Tenemos ventas por mayor y menor.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

En Ruisi nos vemos creciendo y evolucionando, llegando cada vez a más personas y logrando tener nuestro propio local.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que nos hace diferentes son los diseños únicos y la exclusiva moldería que he desarrollado a lo largo de los años, brindando un calce único y altamente favorecedor para todos los tipos de cuerpo, sin dejar de lado la comodidad. Y también nuestra visión mucho más fashionista que le da versatilidad al uso de nuestras prendas para toda ocasión.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No considero que haya algo que haría distinto porque cada paso y decisión tomada ha sido siempre la correcta y dejo aprendizajes y crecimiento. Si tuviera que mencionar algo, sería ser más osada y lanzarme con mayor confianza y más a lo grande desde un inicio.

