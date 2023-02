Salud y Bienestar. El cambio de estilo de vida que permite mantener los hábitos saludables en verano.

CREDITO CARAS

El verano y las vacaciones nos sorprendieron nuevamente, lo que se viene a la hora de tomar decisiones, no es solo elegir dónde vacacionar, además, tener en cuenta nuestros hábitos, nuestra alimentación,

el nivel de sueño, el manejo del estrés y realizar actividad física.

Modificar los hábitos de inactividad, es poder, tener el aprecio, de poner en primer lugar nuestra salud a la hora de tomar cualquier tipo de decisión.

Realizar escapadas vacacionales e incluir clases de entrenamiento en un entorno natural, es un gran cambio de actitud necesario para fortalecer nuestra salud, cambiar de entorno, es una gran manera de poder disfrutar aquello que tanto aprecias y venias haciendo por rutina.

Está en cada uno en cómo aprovechar y hacer valer el tiempo, no digo que todos los días deberías realizar algo notable, pero los hábitos saludables deberían poder acompañarnos a lo largo de nuestra vida, adaptándose en cada etapa a nuestras necesidades.

Entonces te propongo poder llenar la agenda y que te des lugar a realizar ejercicio físico, podes anotarte en aquellas clases que tanto te llaman la atención, probar tus destrezas y capacidades, proponerte salir a caminar, correr o andar en bicicleta, contratar un personal trainer que estimule tu curiosidad y te guie en los entrenamientos.

Podes volcarte en las plazas, playas o espacios verdes para realizar ejercicio físico y además junto a un personal trainer, así realice mi temporada de verano en punta del este, un auto equipado con más de 120 materiales de equipamiento deportivo que me brindó fitness beat quuz, para armar un gimnasio al aire libre o en domicilios particulares, aumentando la resistencia cardiovascular, fortaleciendo músculos, articulaciones, trabajando el equilibrio y la flexibilidad.



¿Por qué recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud) realizar actividad física?



Porque potencia todos los beneficios de la salud, mejoras en el sistema inmune, en aquellos con asma o alergias, ayudar a manejar las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, así como para reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad, disminuir el deterioro cognitivo, mejorar la memoria y potenciar la salud cerebral, ni hablar de realizar actividad física al aire libre, donde mejora los niveles de vitamina D, directamente relacionada con la exposición al sol, que fortalece los huesos y favorece la absorción de calcio y fósforo.

Estar en movimiento oxigena el cerebro y nos abre a nuevas perspectivas de pensamiento, desconectar de los problemas, estimularnos y superar nuestros límites.



La idea es que todo pueda complementarse en construir un hábito saludable, modificando aquellos hábitos de inactividad.