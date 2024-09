Salud y Nutrición Integral: Una Entrevista con Raquel Vedovato, Health Coach en Nutrición Moderna e Integrativa

CREDITO CARAS

La figura del Health Coach llegó para transformar la forma en que entendemos la salud. ¿Cómo comenzaste en esta carrera?

Mi interés en la salud y el bienestar surgió de una experiencia personal difícil. Cuando mi padre se enfermó, nos enfrentamos a un sistema de salud que no nos ofreció herramientas integrales para adaptar el diagnóstico a nuestra vida diaria. En la búsqueda de herramientas, me certifiqué como Health Coach en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York (IIN), donde también me convertí en embajadora. Posteriormente, amplié mi formación con una certificación en Nutrición Moderna, avalada por la Universidad de Florida y otros estudios en suplementación y terapias alternativas.

¿Qué hace un Health Coach y cómo se diferencia en este campo?

Un Health Coach guía a las personas con un enfoque holístico e integral, instaurando hábitos saludables sostenibles en el tiempo y que mejoren tanto la salud física como el bienestar emocional. La diferencia radica en el enfoque en la bioindividualidad; cada persona es única, y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Adaptamos continuamente nuestros métodos a las necesidades cambiantes de cada cliente.

¿Cómo abordas el concepto de bioindividualidad en tu trabajo?

La bioindividualidad es esencial en esta práctica. No existe una solución única que funcione para todos. Personalizo los planes de salud y nutrición según las necesidades específicas de cada individuo, reconociendo que nuestras necesidades evolucionan con el tiempo.

¿Cómo integrás el bienestar emocional y mental en tus programas de salud?

Considero que somos seres multidimensionales. Para un bienestar completo, es crucial abordar no solo el aspecto físico, sino también la mente y las emociones. Mi enfoque integral incluye estos aspectos, ayudando a mis clientes a incorporar hábitos y rutinas que mejoren tanto su alimentación como su equilibrio emocional y bienestar general.

¿Qué servicios ofreces a tus clientes y cómo están estructurados?

Ofrezco programas personalizados de 3 y 6 meses diseñados para instaurar hábitos saludables duraderos. Estos programas abarcan cuerpo, mente y emociones, y se enfocan en dos ejes principales: la alimentación primaria, que incluye las áreas de la vida que nos nutren fuera del plato, y la alimentación secundaria, que se centra en qué poner en el plato para potenciar nuestra biología.

¿Qué te gustaría que la gente entienda sobre la salud integral?

Me gustaría que la gente entienda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino una combinación de bienestar físico, emocional y mental. Es una oportunidad para disfrutar plenamente de la vida. Mi objetivo es ayudar a las personas a alcanzar ese equilibrio integral para que puedan vivir con vitalidad y plenitud.

Contacto:

Instagram: raquel_vedovato

Mail: [email protected]