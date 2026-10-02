Sarraceno: una propuesta que combina alfajores, café y una mirada propia sobre la gastronomía

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Sarraceno nació en 2018, en La Pampa, bajo otra gestión. Actualmente, la marca está bajo la gestión de Bruno Rovito Escuer, quien junto a su socio, Ezequiel Del Blanco, lleva adelante esta nueva etapa de Sarraceno.

Siempre vio en Sarraceno una propuesta diferente, innovadora y con potencial de crecimiento. A principios de este año decidió adquirir la marca y comenzar una etapa orientada a potenciar su identidad y abrir nuevas posibilidades para su desarrollo.

Una identidad renovada para Sarraceno

Uno de los primeros pasos fue trabajar durante aproximadamente seis meses en un rebranding integral, que incluyó un nuevo manual de marca, envoltorios, cajas y una renovación de la identidad visual.

La propuesta también comenzó a concentrarse en menos variedades, con el objetivo de trabajar especialmente cada una de ellas. La búsqueda apunta a construir una marca moderna, simple y reconocible, sin perder el origen y la esencia que caracterizan al producto.

La experiencia de Rovito Escuer dentro de la gastronomía y las cafeterías también influyó en esta evolución. Hace cinco años desarrolla Francisca Coffee y, desde hace un año, se encuentra en Buenos Aires con ese proyecto. Ese recorrido le permitió pensar Sarraceno desde otro lugar y avanzar con un espacio propio en la ciudad, donde el alfajor continúa como protagonista, acompañado por el café y una propuesta gastronómica.

El objetivo de llevar Sarraceno a nuevos lugares

La próxima meta es que Sarraceno gane reconocimiento y pueda estar al alcance de más personas. Además de su espacio propio en Buenos Aires, el proyecto busca desarrollar una red de distribución para llegar a cafeterías, dietéticas, kioscos y distintos puntos de venta del país.

La intención es continuar ampliando la presencia de Sarraceno mientras se preservan la identidad y la calidad que impulsaron a Rovito Escuer a apostar por la marca.

Datos de contacto

Bruno Rovito Escuer

Instagram: @Sarraceno.arg | @Alfajorsarraceno

E-mail: [email protected] | [email protected]

Contacto La Pampa: 2954 406158

Contacto Buenos Aires: 11 4068-3407