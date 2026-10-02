Margot: alta cocina con identidad del Litoral y una propuesta que nace del producto local

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Margot nació en Santa Fe a partir de la pasión por la gastronomía de su dueño, Agustín Baragiola, que durante años convivió con otro camino profesional. Estudió Derecho y trabajó como abogado junto a su padre durante ocho años, mientras la cocina permanecía como un hobby y un interés que lo acompañaba desde la infancia.

Con el tiempo decidió dejar esa profesión para crear un restaurante que rindiera tributo a la riqueza del Litoral argentino. Así tomó forma una propuesta construida desde sus cimientos, con huerta orgánica, cava subterránea y un laboratorio de fermentación destinado a explorar diferentes posibilidades dentro de la cocina argentina.

Una cocina atravesada por las raíces y el producto

La identidad de Margot parte de una fusión entre la herencia libanesa e italiana y la identidad criolla, con la materia prima local como protagonista. La propuesta busca combinar platos sencillos con técnicas complejas y también piensa la alimentación desde su funcionalidad.

Bajo la filosofía de que “somos lo que comemos”, el restaurante cultiva de manera agroecológica parte de los vegetales que utiliza e incorpora productos como melena de león, cacao, kale y spirulina. A esto se suma el trabajo con diferentes técnicas de fermentación.

La propuesta también evolucionó con el tiempo. En sus comienzos funcionaba estrictamente bajo un concepto “del jardín a la mesa”, con menús degustación que variaban según la cosecha, las proteínas maduradas y los fermentos disponibles.

Actualmente, Margot ofrece un menú degustación semanal de siete pasos y una carta que cambia por estación y se desarrolla alrededor de distintos ejes conceptuales. Helados, cacao, hongos y apicultura fueron algunos de los universos elegidos para investigar y trasladar a sus platos.

El universo Margot continúa creciendo

Después de siete años, el proyecto avanza con la expansión de Sandwich Factory by Margot, una propuesta que traslada parte de sus conceptos y procesos productivos al formato fast food. Tras la apertura del primer local en Santa Fe, proyecta nuevas unidades en Rosario y Buenos Aires.

A esto se suma Fattoria by Margot, una tercera marca orientada a comercializar los insumos utilizados por Margot y Sandwich Factory. En línea con el concepto farm-to-table, las materias primas son cultivadas agroecológicamente en su finca productiva de Arroyo Aguiar, ubicada a veinte minutos del restaurante.

CONTACTO

Tel: +54 9 3425 66-2175

Instagram: @margot_e.c / @rolobarag