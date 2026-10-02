Edgardo Presenti y Exigencia Personal: Liderazgo y Visión de Cara a Mercado Fitness 2026

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Ese carácter diferencial y de prestigio quedó en evidencia el pasado 27 de abril durante la Gala Aniversario de Revista CARAS 2026. En una velada inolvidable que reunió a las personalidades más destacadas del espectáculo, el ámbito empresarial y la cultura, Edgardo Presenti deslumbró como una de las figuras principales de la noche. Representando a Exigencia Personal, su presencia reafirmó el vínculo entre la alta performance, el cuidado integral y la elegancia, demostrando que el bienestar de elite se ha convertido en un estilo de vida aspiracional y en un actor protagónico del lifestyle actual.

Con el impulso de esa gran noche y un posicionamiento en constante ascenso, Exigencia Personal ya calienta motores para su próximo gran hito en la agenda nacional: la esperada Mercado Fitness Nutrition & Sports / Expo 2026.

El encuentro tendrá lugar los próximos 3 y 4 de octubre en el Predio Ferial La Rural, consolidándose como la cumbre de negocios y tendencias más importante de la región. Serán dos jornadas intensas repartidas en más de 10.700 metros cuadrados de exhibición, donde se darán cita más de 200 marcas expositoras y se espera la asistencia de más de 20.000 visitantes.

El evento ofrecerá un ecosistema integral que combinará áreas de exposición comercial, conferencias a cargo de referentes de la industria, competencias deportivas de primer nivel y espacios estratégicos de networking. En este marco multitudinario, la participación de Edgardo Presenti y el despliegue de Exigencia Personal prometen ser uno de los puntos más atractivos de la expo, acercando al público y a los profesionales del sector las últimas novedades en suplementación, nutrición y entrenamiento de alta gama.

La combinación entre la distinción de eventos como la Gala de CARAS y la potencia operativa en escenarios masivos como La Rural confirman la visión de Edgardo Presenti: llevar a Exigencia Personal más allá de los límites convencionales, conectando el rendimiento físico con la excelencia, la autoridad de marca y el liderazgo en el mercado nacional.

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