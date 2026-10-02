Cirugía del Dinero: lo que ocurre cuando el límite ya no está afuera

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Yoice, utilizas un término bastante particular: “Cirugía del Dinero”. ¿Qué significa?

Es el nombre que le doy a un trabajo energético profundo sobre la relación que una persona tiene con el dinero y con la abundancia. No hablo de finanzas ni de estrategias de inversión; para eso existen excelentes profesionales. Hablo de lo que hay debajo: los miedos, las creencias heredadas, la sensación de merecer o no merecer, la capacidad real de recibir. Son cosas que casi nunca se ven, pero que influyen en cada decisión que tomamos.

¿Por qué llamarla cirugía?

Porque una cirugía no es un masaje. No se queda en la superficie. Se entra con precisión al lugar donde está el problema, se trabaja allí y luego hay un proceso de recuperación. Así entiendo este trabajo. No se trata de repetir frases positivas frente al espejo, sino de llegar al punto exacto donde una persona se detuvo hace años, a veces sin saberlo, y trabajarlo con cuidado.

También elegí la palabra porque implica respeto. Nadie entra a un quirófano a la ligera. Aquí tampoco. Es un trabajo serio, que requiere disposición y que no promete milagros, pero sí una intervención real en algo que la persona lleva tiempo cargando.

¿Qué tiene que ver la energía con nuestra relación con el dinero?

Todo lo que hacemos lleva una carga emocional, y el dinero quizá más que cualquier otra cosa. En el dinero depositamos seguridad, reconocimiento, libertad, miedo a perder, la historia de nuestra familia. Cuando una persona tiene una herida en esa área, aunque sea antigua, esa herida se expresa en cómo negocia, en qué se permite pedir, en qué oportunidades acepta y cuáles deja pasar con una excusa razonable. Yo trabajo esa dimensión que no aparece en el plan de negocios, pero que lo acompaña siempre.

¿Una persona económicamente exitosa también puede tener bloqueos relacionados con la abundancia?

Con mucha frecuencia. De hecho, suelen ser las personas más interesantes de acompañar, porque ya demostraron que pueden. El problema no es la capacidad. Es que llegan a un punto donde el esfuerzo deja de traducirse en expansión, y no entienden por qué. Han hecho todo lo que se supone que había que hacer, y aun así sienten que algo no termina de abrirse.

¿Cuál es la diferencia entre tener dinero y sentirse abundante?

Tener dinero es una cifra. Sentirse abundante es un estado. Conozco personas con patrimonios importantes que viven con una sensación constante de escasez: miedo a perderlo todo, imposibilidad de disfrutar, necesidad de controlar cada detalle. Y conozco personas con mucho menos que se sienten profundamente en paz con lo que tienen y abiertas a lo que viene. La abundancia tiene que ver con la libertad interior frente al dinero, no solo con su cantidad.

¿Qué encuentras habitualmente cuando trabajas esta área con una persona?

Encuentro historias. Un padre que perdió un negocio y una hija que, sin darse cuenta, nunca se permite crecer más allá de cierto punto, como si superarlo fuera peligroso. Una persona que aprendió de niña que el dinero divide a las familias. Alguien que asocia ganar más con dejar de ser querido. Casi nunca son grandes secretos. Son pactos silenciosos que hicimos hace mucho tiempo y que seguimos cumpliendo con una lealtad admirable.

¿Podemos repetir durante años un mismo límite económico o profesional sin darnos cuenta?

Sí, y es más común de lo que pensamos. Hay personas que cada cierto tiempo llegan al mismo nivel de ingresos y algo ocurre: un socio que falla, un gasto inesperado, una decisión precipitada. Cambian los nombres y las circunstancias, pero el techo es el mismo. Cuando uno observa ese patrón con distancia, se da cuenta de que no es mala suerte. Es una frontera interna que se sigue respetando.

¿Qué relación encuentras entre merecimiento, autoestima y capacidad de recibir?

Son tres puertas de la misma casa. Uno puede ser brillante en lo que hace y, sin embargo, sentir en el fondo que no merece más de lo que ya tiene. Esa persona trabajará muchísimo, dará muchísimo, pero le costará recibir: un reconocimiento, un precio justo, ayuda, descanso. Y lo que no se permite recibir, de alguna manera, no termina de llegar. Muchas personas exitosas son extraordinarias dando y muy torpes recibiendo.

¿Por qué hay personas extraordinariamente capaces que sienten que podrían estar haciendo mucho más?

Porque probablemente tienen razón. Esa sensación no es caprichosa. Es la intuición de que existe una versión de su vida que todavía no han habitado. El conflicto aparece cuando la mente dice “puedo” y algo más profundo responde “todavía no”, “no es seguro”, “¿quién te crees?”. Esa tensión es agotadora, y muchas veces se confunde con cansancio o con falta de motivación, cuando en realidad es otra cosa.

¿Puede alguien tener oportunidades frente a sí y, aun así, tener dificultades para permitirse avanzar?

Constantemente. La oportunidad está ahí: el proyecto, la alianza, la expansión. La persona lo sabe. Lo analiza, lo posterga, lo vuelve a analizar. Encuentra razones muy lógicas para esperar. Y la lógica es impecable, pero si uno mira con honestidad, debajo hay miedo. A veces miedo a fracasar, y muchas veces, curiosamente, miedo a que salga bien y la vida cambie.

¿Comenzaste trabajando la Cirugía del Dinero contigo misma antes de aplicarla con otras personas?

Sí, por supuesto. Durante mi formación hice mis prácticas en mí misma, como corresponde. Pero el trabajo verdadero llegó después, con los años, cuando me propuse entender con honestidad cuáles eran mis propios bloqueos y trabajarlos en profundidad.

En mi caso, el miedo a la escasez era muy fuerte. Era una voz que no me permitía detenerme. Me empujaba a forzar decisiones, a acelerar negocios, a sentir que si bajaba el ritmo algo se iba a perder. Desde afuera podía parecer determinación, pero por dentro era tensión. Vivía con mucho estrés y, sobre todo, me estaba perdiendo algo valioso: disfrutar el camino mientras construía lo que quería lograr.

Reconocer ese miedo fue el primer paso. Trabajarlo me devolvió algo que no sabía que había perdido: la calma para decidir y el placer de construir.

¿Qué cambió en tu propia relación con la abundancia después de comenzar este trabajo?

Dejé de vivir el dinero como una amenaza. Antes, cada decisión tenía detrás una urgencia, como si siempre estuviera corriendo para no quedarme atrás. Hoy puedo detenerme, observar, esperar el momento adecuado. Y he comprobado que las decisiones que nacen desde la calma suelen ser mucho mejores que las que nacen desde el miedo.

Pero quizá lo más importante es que volví a disfrutar. Disfrutar lo que hago, lo que he construido y el proceso de seguir creciendo. La abundancia, para mí, empezó a sentirse menos como una meta lejana y más como una manera de vivir.

¿Qué tipo de cambios has observado en las personas que han pasado por este proceso?

Los cambios más visibles suelen ser los menos espectaculares. Personas que por fin se permiten cobrar lo que corresponde. Que dejan de postergar un proyecto que llevaban años imaginando. Que sueltan una sociedad que ya no tenía sentido. Que empiezan a disfrutar lo que han construido en lugar de vigilarlo con miedo. No hablo de resultados garantizados, porque cada persona es responsable de sus decisiones. Hablo de una sensación de ligereza, de claridad, de haber quitado un peso que no sabían que llevaban.

¿Cómo sabes cuándo una persona está preparada para trabajar específicamente la abundancia?

Lo noto en la pregunta que trae. Cuando alguien me dice “quiero ganar más”, todavía está mirando hacia afuera. Cuando me dice “siento que soy yo quien se está frenando”, ya está listo. Ese momento de honestidad es el verdadero comienzo. Y también lo percibo energéticamente: hay un punto en que la persona ya no quiere seguir defendiendo su límite.

¿La Cirugía del Dinero busca tener más dinero o existe algo más profundo detrás?

El dinero es la puerta de entrada, pero no es el destino. Lo que realmente se trabaja es la relación de la persona consigo misma: cuánto se valora, cuánto se permite, qué tan libre se siente para crecer. Cuando eso cambia, cambia la manera de relacionarse con el dinero, con el trabajo, con los vínculos. El dinero es solo el lugar donde ese conflicto se hace más evidente.

Después de tantos años trabajando con personas, ¿qué has aprendido sobre nuestra capacidad de recibir?

Que casi siempre es más pequeña que nuestra capacidad de dar, y que esa diferencia dice mucho de nosotros. Hemos aprendido que dar es noble y que recibir es casi sospechoso. Pero una vida plena necesita las dos cosas. He visto a personas extraordinarias transformarse cuando, por primera vez, se permiten recibir sin justificarse. A veces el siguiente nivel no requiere hacer más. Requiere, simplemente, dejar de cerrar la puerta.

Quizá la pregunta que deja esta conversación no sea cuánto más se puede lograr, sino algo más incómodo y más íntimo: si la capacidad, la experiencia y las oportunidades ya están ahí, ¿qué es lo que todavía nos está frenando?

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