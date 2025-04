Sastrería femenina: la elegancia atemporal que redefine la confianza

CREDITO CARAS

Un buen traje va a revolucionar tu armario. Usar un traje puede ayudarte a destacarte entre la multitud y causar una muy buena primera impresión. El traje nos brinda una sensación de confianza y seguridad. También puede ser muy versátil y un gran recurso no solo en ocasiones importantes ya sea una reunión, una ceremonia, un evento, o en diversas situaciones cotidianas.

La sastrería puede transmitir elegancia, fuerza y presencia, no tiene límites de edad. Y es una forma de reivindicar la feminidad.

La importancia de la calidad, la atención en los detalles hace que un traje sastrero femenino no solo sea un imprescindible que no puede faltar, si no que además se convierta en una declaración de estilo en seguridad y confianza que durará en el tiempo.

En The JONESS Brand como diseñadora y creadora soy consciente de que La sastrería es un oficio meticuloso en el que se prioriza el proceso y los materiales, y en donde la innovación y la sostenibilidad son una prioridad.

La consciente industrialización del sector reduce los tiempos dedicados a la confección del traje, pero los últimos procesos de la cadena tienen que realizarse a mano por gente altamente calificada y especializada, verdaderos artesanos de un oficio eterno.

La aplicación de entretelas, las planchas intermedias, el montaje y refuerzo de mangas, el encastre de los patrones... son procesos meticulosos, necesarios para convertir cada pieza en un elemento único. Es por ello que la elección de materiales de calidad y la confección siguen siendo el eje principal sobre el que se estructura cada colección.

La firma @thejonessbrand prioriza la calidad de los géneros, es meticulosa con los detalles, el calce de las prendas - y como filosofía la marca apuesta x el lujo silencioso con piezas versátiles que viven y perduran con el cliente. Así que, si estás buscando un traje que no solo sea hermoso, sino que también hable de calidad y durabilidad, definitivamente deberías considerar lo que ofrece The JONESS Brand. ¡Es una inversión en estilo y confianza que vale la pena!

No dudes en contactarnos pueden hacerlo través de Instagram y Tiktok: @thejonessbrand o visitando la página web: www.thejonesbrand.com.ar

Un agradecimiento especial por colaboraciones en fotos de @Rosariohelmanph, y redacción de @tobiasjonesc.