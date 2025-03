Wanda Nara, en los últimos días, había lanzado un filoso mensaje contra Mauro Icardi asegurando que él no tenía amigos. Por lo que el futbolista decidió responderle a su manera tras sus comentarios y no se guardó nada, a través de sus redes sociales posteó una serie de imágenes que la desmintieron.

Mauro Icardi

Mauro Icardi reaccionó luego de que Wanda Nara dijera que no tenía amigos

Luego de que Wanda Nara asegurara que Mauro Icardi no tenía amigos, el futbolista decidió romper el silencio con un posteo en sus redes sociales que la dejaron al descubierto ante sus comentarios. Cabe destacar que desde hace varias semanas que ambos utilizan su publicaciones para seguir atacándose en medio de los problemas por su separación.

La polémica se desató el pasado viernes 28 de marzo, cuando la empresaria dio una entrevista en el LAM (América) donde afirmó que el deportista era una persona solitaria, sin amigos ni familiares cercanos. “Mauro me acompañaba a las grabaciones de Bake Off Famosos porque me daba pena que se quedara encerrado. No tiene familia, no tiene amigos. Tiene un solo amigo de la infancia, pero casi no se ven”, soltó la conductora.

La respuesta del delantero no se hizo esperar, durante el domingo 30 de marzo por la tarde publicó una foto en su cuenta de Instagram que parecía ser una clara indirecta hacia su expareja. En la imagen, se veía a un grupo de 15 hombres en una cancha de fútbol, algunos vistiendo la camiseta titular del Galatasaray y otros la alternativa. Aunque Mauro Icardi no aparecía debido a una lesión que lo mantiene alejado de las canchas, el mensaje que acompañaba la publicación fue contundente: “Mis amigos ya están equipados para el 2025”.

Posteo Mauro Icardi

Cabe destacar que esta no es la primera vez que las amistades del futbolista son objeto de debate público. Desde el inicio de su relación con Wanda Nara, él enfrentó fuertes críticas por su supuesto distanciamiento de antiguos amigos y compañeros de equipo, por su polémica relación con la modelo a pocos meses de terminar con Maxi López, con quien era muy cercano.

El intercambio de indirectas entre ambos es solo el último episodio de una relación marcada por escándalos y controversias. Desde su separación, los dos utilizaron las redes sociales como plataforma para expresar sus diferencias y lanzar mensajes que, aunque no mencionan nombres, están claramente dirigidos al otro. Este tipo de dinámicas mantuvieron a la expareja en el centro de la atención mediática.

Mauro Icardi

El filoso mensaje de Mauro Icardi es una clara indirecta contra Wanda Nara, quien lo había dejado al descubierto en un episodio de LAM (América) donde había expresado que él no tenía ni familia ni amigos cercanos. En su posteó el delantero del Galatasaray dejó en claro que si posee amigos, a pesar de no mostrarse constantemente en las redes con ellos, ya que mantienen un perfil más bajo que él.

VDV