Sebastián Torrone: coach en programación neurolingüistica

¿Cuándo sintió la necesidad de trabajar de manera independiente?

Desde chico siento la motivación de ser independiente. Con mis amigos del barrio vendíamos pulseritas y collares, para poder alquilarnos una cancha de futbol y jugar a los fichines. El no depender de mis padres, era fundamental. Hoy no quiero depender de un único ingreso, además de poder dedicar mi tiempo, energía a mi verdadera pasión, la cual genera impacto en las personas, el Ikigai.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No confiar en mis capacidades. No me animaba a ofrecer mis servicios, publicitarme, mostrar mi valor agregado. Gracias a mis amigos, colegas quienes me apoyaron. Además, poder ver los grandes resultados de quienes pasaban por mis consultas. Allí comencé a disfrutar y a crecer firmemente en mi profesión.

¿Qué diferencial considera que lo convierte a Ud. en un vanguardista?

La flexibilidad, moverme con los cambios, aceptar y tomar lo que sucede utilizándolo para lograr los resultados que me propongo. Haber desarrollado mi comunicación intra e interpersonal, de este modo uno se conduce hacia estados emocionales necesarios para crecer, entendiendo que en equipo podemos hacer más y mejor.

En su profesión, ¿qué rol tiene hoy en día la comunicación?

En mis prácticas utilizo 3 herramientas fundamentales, Coaching Ontológico, Programación Neurolingüística (PNL) e Hipnosis Ericksoniana, las 3 herramientas en su esencia son comunicación. La forma en que nos comunicamos con nosotros mismos, la comunicación intrapersonal, nos permiten desarrollar inteligencia emocional. Al entender la forma en que se comunica el cerebro con nuestro entorno a través de los sentidos y por medio de nuestro sistema representacional, nos da el control de nuestros pensamientos.

Soy un convencido, y en mis prácticas habituales lo compruebo todo el tiempo, que la comunicación comienza con uno mismo, es ahí donde se producen los verdaderos cambios y desde allí podremos desarrollar nuestra comunicación con otros, siendo empáticos y efectivos en nuestra comunicación.

Si pudiera darle un consejo a alguien que recién se inicia, ¿cuál sería?

Apuntá tu brújula interna hacia donde querés ir, la pasión y el miedo son buenas guías, donde vibrás ahí es, y donde temblás también es, ya que ese temblor nos habla de un deseo profundo. Enfocate en el proceso, y vas a disfrutar cómo se crean los resultados. Tomale el gusto a equivocarte, es parte del camino. Los errores son oportunidades de aprender, sin ellos, nunca llegarás a donde esa brújula interna te guía.

Para contacto : 11 5403-4707.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.