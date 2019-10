Victoria Sedran: sentite única

Entrar al atelier de Verónica Sedran, es sumergirse en un lugar único. Donde la elegancia y el buen gusto, se ve reflejado en cada rincón, en cada detalle. En cada palabra, demuestra su pasión, y lo transmitió en cada gesto mientras estuvimos reunidos en su refugio, que hace sentir como propio a cada persona que la visita.

¿Cómo fueron tus primeros pasos y la evolución en el tiempo hasta llegar a quien sos hoy?

Empece a trabajar en Maria Cher. Me gustaba la idea de empezar de abajo. Conocer las colecciones, el público. Así fue como quedé seleccionada para manejar el local de la calle El Salvador. Estuve 3 años y medio, donde también pase por el área de producto.

Luego con 25 años, decidí abrir mi camino y mi propia marca de ropa. Se llamaba Victoria Sedran. Mis primeras colecciones no eran de vestidos de novia sino de ropa urbana, y mi marca fue mutando , sin saberlo, hasta que decidí hacer un corte y empezar a meterme en el mundo nupcial. Fue así, que me casé, y me fui junto a mi marido, a prepararme a Barcelona, donde aprendi todo lo que se hoy del rubro.

¿Cómo te inspiras con tus creaciones?

Escuchando música, observando a la gente, a las mujeres. Me las imagino con que vestido podrían estar el día de su boda. Si bien mantengo un estilo en las colecciones, trato de ponerle un plus de lo que quiere la novia, o de lo que escucho de amigas . Trato de estar informada siempre, y sabiendo las ultimas tendencias.

¿Por que consideras que te eligen tus clientes?

Porque soy simple, no doy vueltas. No vendo nada que no es. Trato de hacerlas sentir únicas, “como en casa”. Y siempre estoy apoyándolas en todo, en los momentos de nervios, de inseguridad y mas que nada en el gran dia. Siempre acompaño a la novia, hasta el ultimo instante antes de entrar.

¿Dónde te gustaría llegar o cual es tu sueño?

Me gustaría vender colecciones en el exterior. Es un proyecto que tengo para el 2020.

¿Qué te diferencia respecto a tus colegas?

La simpleza y familiaridad del trato que tengo con mis novias. Es lo que siempre me remarcan. Estoy presente en cada momento del proceso, desde el primer boceto hasta la última prueba.

Para contacto: Victoria Sedran Novias - info@victoriasedran.com.

Conoce más en www.victoriasedran.com o en su perfil de Instagram.

PH Camila Lavalle - www.camilalavalle.com