Shiva Nature: naturalmente saludable

Shiva Nature un emprendimiento de cosmética natural y artesanal creado por Belen Diodato, una farmacéutica apasionada por lo natural que apuesta a la producción de fitocosméticos sin tantos químicos tóxicos, focalizado en un consumo consciente y responsable, brindando una opción saludable, sustentable y comprometida con el cuidado del medio ambiente y el bienestar integral.Convencidos de el poder sanador que tienen las plantas, los activos puros y naturales, queremos que más personas puedan disfrutar a través de nuestros productos los infinitos beneficios que nos brinda la naturaleza.

Para ello creemos que es hora de que haya un despertar colectivo y todos seamos parte del cambio, donde cuidemos al planeta dejando de creer que los recursos son inagotables, produciendo menos residuos al reducir el uso de plástico,cambiando ciertos hábitos y nuestra relación con el consumo. Esta vez, el poder esta en nuestras manos.Tenemos muy poco tiempo pero el suficiente para accionar. El cambio empieza por uno y debe empezar hoy. En Shiva te acompañamos en el proceso brindándote productos solidos zerowaste 100% natural.

¿Que significa Zerowaste y cual es su finalidad?

El termino Zerowaste, quiere decir, sin envase “sin desperdicio” donde evitamos el uso de plástico, que tantos años lleva ser degradado, siendo uno de los factores con mayor impacto ambiental en el rubro cosmético.

En Shiva Nature ofrecemos shampoo y acondicionador sólidos sin envases, libre de parabenos, libree sulfatos, libre de siliconas, libre de aceites de origen mineral y sin ningún aditivo toxico que pueda ser nocivo para nuestra salud. No contienen fragancias sintéticas ni colorantes artificiales. Tambien elaboramos crema solida corporal, desodorante solido y jabones naturales en barra. Todos los productos son biodegradables, por lo que no contaminan el medio ambiente. Usamos materia prima de origen vegetal y no son testeados en animal.

¿De que están hechos los shampoo y acondicionadores sólidos?

Son elaborados con un sinfín de polvos herbales que ayuda a mantener el pelo fuerte y sano. Contienen arcillas para cada tipo de pelo, que ayudan a limpiar en profundidad. Aguas florales e hidrolatos que aportan muchisimas propiedades de las plantas. También usamos aceites y mantecas vegetales. Los tensioactivos que usamos como agente espumante son naturales derivados del coco y la caña de azúcar. El aroma lo aportan los aceites esenciales puros y naturales. (Son aptos para co-wash y lowpoo)

Los champues limpian el cuero cabelludo suavemente sin generar irritación y el acondicionador deja el cabello sedoso, mas flexible y fácil de peinar. Tenemos cuatro variedades de shampoy dos tipos de acondicionador para cada tipo de cabello. Pueden ser usados por toda la familia incluso es una excelente opción para los niños.

¿Que beneficios tiene el uso de shampoo y acondicionador solido?

Ocupan poco espacio, son fáciles de transportar y no existe riesgo que se derrame, lo que los hace ideal para llevar en viajes. Son muy concentrados al no contener agua en su formulación, rinden 2 o 3 veces más que el formato liquido convencional. Ayudas al medio ambiente evitando envases plásticos contaminantes. Están envueltos en papelecológico y biodegradable. Son Productos no testeados en animales totalmente Cruelty free y apto para veganos. Son 100% naturales y beneficiosos para la salud de tu pelo.

¿El cabello necesita algún tiempo para acostumbrarse a un shampoo natural? ¿Sufre algún cambio?

Su uso no tiene “tiempo de desintoxicación”, no sufre cambios que empeoren su estado, puesto que el cabello queda estupendo desde el primer lavado. Tampoco producen acostumbramiento. El shampoo tiene el PH indicado para mantener las cutículas cerradas sin producir cambios indeseables en la fibra capilar.

Además, son muy fáciles de usar, frotar el shampoo sobre el cabello mojado, al entrar en contacto con el agua la pastilla se activa y comienza a hacer espuma, continuar hasta conseguir la espuma deseada, luego masajear el cuero cabelludo suavemente para activar la circulación y facilitar la limpieza.Finalmente enjuagar con agua tibia y en caso de ser necesario aplicar acondicionador solido en largos y puntas del cabello.

Es muy fácil, practico y saludable; Todo ello hace que el formato solido se convierta en una opción muy elegida y beneficiosa, más que un cambio es un NUEVO ESTILO DE VIDA!

¿Cómo se deben conservar?

Luego de su uso recomendamos colocar la pastilla en un lugar seco o en una jabonera donde pueda escurrir el agua. No exponerlos al calor ni al sol.

¿Que otras medidas, aparte de la elaboración de productos Zerowaste, utilizan para el cuidado del medio ambiente?

Intentamos que el destino de todos los envases que contienen nuestros productos sean reciclados y/o reutilizados. Consideramos que la REUTILIZACION es la medida ecoambiental mas amigable.

Todos nuestros envases son de vidrio y pueden ser devueltos, nosotros los recibimos, los esterilizamos y acondicionamos para que queden en condiciones de volver a utilizarlos. Creemos que esta es la mejor opción en cuanto a economía y sustentabilidad. Contamos con diferentes puntos de venta y hacemos envíos a todo el país.

