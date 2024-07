Ski Coaching Marina Altamiranda

CREDITO CARAS

Con 15 años de experiencia esquiando y formándose en el extranjero, Marina cuenta: “Cuando completé mi formación de Ski Coach en Argentina, quise independizarme y crear algo diferente. Llevaba 12 años trabajando en distintas Escuelas de Ski del mundo y en Bariloche podía trabajar de manera autónoma. Mi mentalidad de trabajo había cambiado, quería integrar toda mi formación y experiencia en algo propio. Empecé sin mucha idea, pero una amiga que estudiaba Marketing me ayudó a organizar mis ideas. Había terminado mi carrera universitaria como Profesora en Educación Física de montaña, vinculando el plan de estudio con el esquí: Sociología, Antropología, Biomecánica, Filosofía, Fisiología, etc. Esto me dio una mirada más integral de la enseñanza de los deportes”, enfatiza.

Marina, esquiadora desde temprana edad, es una de las Coaches de Ski más destacadas de Argentina. Trabaja con el jet set europeo en St. Moritz y ha pasado gran parte de su carrera en Aspen y Jackson Hole. También ha esquiado en Austria, Alemania, España, Suiza e Italia, absorbiendo conocimientos de los pioneros del deporte invernal.

Desarrollando su empresa de marca personal, Marina comenta: “Al principio todo era prueba y error, pero aprendía en el camino. Luego estudié Marketing en servicios, lo que me ayudó a entender y aplicar nuevas herramientas. Entendí de que no podía hacerlo todo sola, así que comencé a formar mi equipo de trabajo”, sintetiza. Y agrega: “La marca tiene una filosofía diferente del ski, promoviendo el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia y la autosuperación en sus sesiones”, concluye.

Datos de contacto:

WhatsApp: +54 9 2945 690278

Instagram: @ski.marinaaltamiranda

Web: www.marinaaltamiranda.com