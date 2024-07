Solmo Brush Cleanser

CREDITO CARAS

¿Cómo va el desarrollo de la empresa?

Seguimos constantemente buscando herramientas para desarrollarnos y expandirnos. En estos 8 años hemos adquirido muchísimo conocimiento a nivel redes sociales, que es donde está puesto el foco. Pero tenemos otros horizontes por explorar, cómo la exportación, meetings sobre Bioseguridad y otros.

¿Cómo fue el balance 2023?

¡Alguien de nuestro equipo dice, IMPOSIBLE VENCER A QUIEN NUNCA SE RINDE!

No nos fue ajeno el contexto del país, pero siempre positivos y tratando de avanzar sobre lo que se presenta en el camino.

Siempre invirtiendo todo lo necesario. Desde tiempo, hasta capital, pero lograr un balance óptimo.

¿Cuál fue la repercusión de todos estos logros?

La máxima repercusión es ver cómo llegan nuevas personas a educarse con la información que brindamos. Es el logro Máximo y al que apuntamos.

¡Seguido de eso viene, que conozcan a nuestra línea de productos, poder monetizarlos, y que nos vuelvan a elegir es algo increíble! Es muy satisfactorio para nuestro trabajo diario.

¿Qué es lo más te ha sorprendido de la gente?

El desconocimiento qué hay al respecto en cuestiones básicas, como limpiar los utensilios que tocan la piel.

Tenemos incorporados hábitos como lavarse los dientes, pero usamos una brocha sucia o un cosmético vencido. Conocernos realmente, para mucha gente, fue un despertar.

¿Quiénes son su público?

Nuestro público, es un público que va desde teen hasta adultos, mujeres y hombres, madres que llevan él conocimiento a niños para que desde pequeños tengan en cuenta los buenos hábitos respecto a la cosmética en general, utensilios y piel.

Un público exigente, que les gusta nutrirse cada vez más, y es lo que nos impulsa a querer dar lo máximo.

¿Cómo proyectas 2024?

Cómo todo el trayecto en este proyecto rosa, auguramos que siempre sea de crecimiento y exitoso. Pero además trabajamos todos los días para que se presenten oportunidades, cómo trabajar con ustedes por ejemplo.

¿Cuál es la importancia de contar con sus productos a la hora de maquillarnos?

Somos aliados a la hora del makeup.

Contamos con una línea completa que va desde un limpiador en seco que es para limpiar las brochas y desinfectarlas en el momento, sanitizante de cosméticos para que queden libres de gérmenes, hasta los utensilios para depotar, un procedimiento del que nadie habla y que es muy importante para evitar la contaminación cruzada en los cosméticos.

Sabemos que cada piel es única. ¿Qué consejos ofrecen la importancia de cuidarla?

El típ mas importante: de nada sirve cuidarse la piel con cremas carísimas si después no se tiene en cuenta el cuidado de los cosméticos, o si pasas una brocha sucia, no usas protección solar, no tomas agua, etc. son todos complementos que se ayudan entre sí para la piel no sufra reacciones de ningún tipo y realmente esté cuidada.

IG: @solmo_brushcleanser