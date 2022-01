CREDITO CARAS

¿Lucas cómo iniciaron la empresa y con qué propósito?

SOUK Foodie Market nace como un sueño que tuvimos junto con Luli, mi esposa y socia de la vida, por crear un concepto diferente.

Era solo un sueño, y se vio precipitado por la pandemia, ya que ambos nos quedamos sin trabajo. Ella es Licenciada en Gastronomía, y yo soy cocinero amateur y abocado al rubro inmobiliario en Buenos Aires.

La idea de este “concepto diferente” fue brindarle al público alimentos saludables, pero sin perder la calidad y el sabor. SOUK nace con una idea que va en una dirección bastante diferente a la de "dietética”; somos un Supermercado de Cosas Ricas. Tenemos de todo, para todo tipo de alimentación, centrados en que sea sana, pero desde el lugar de las cosas de buena calidad, preocupándonos por la trazabilidad de todos los productos que trabajamos, y conociendo su origen.

¿Qué productos tienen a disposición?

SOUK no es una dietética, ni un almacén gourmet, no es una verdulería orgánica, no es un vivero y tampoco una despensa, SOUK es todo eso junto. Tenemos verdulería orgánica, vinería, lácteos de vacas de pastura, huevos pastoriles, productos importados, panificación de masa madre, cocina vegana, comida preparada y para hacer, cervezas nacionales e importadas y muchas cosas más. En total disponemos de más de 8.000 productos.

¿Qué servicios brindan a sus clientes?

Cuando encaramos abrir este sueño, nos centramos en una tarea salomónica que fue abrir el local y la tienda online al mismo tiempo, y actualmente estamos repartiendo todos los días de la semana en Carlos Paz, Córdoba y Gran Córdoba, con la posibilidad de tener el envío gratis, con una compra base muy baja, y los productos que no requieren cadena de frio, llegan a todo el país por medio de nuestro E-Commerce www.soukfoodiemarket.com . Nos preocupamos que tanto la persona que nos visita en el local, como la que nos visita en nuestra tienda Online, reciba una atención personalizada y acorde al concepto de SOUK.



Muchas personas van al local, no solo por las cosas que necesita, sino a descubrir una gran variedad de productos, que poco a poco van incorporando a su alimentación. En SOUK no solo tenemos lo que necesitas, sino que también tenemos todo lo que no sabías que estabas buscando. ¡Te esperamos!

Datos de Contacto:

Tienda Online: www.soukfoodiemarket.com

Instagram: @souk.foodiemarket

Twitter: @SoukFoodie

TikTok: @soukfoodiemarket

Teléfono: 3541-541838

Mail: [email protected]