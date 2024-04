Stella de La Regina: Tejidos con estilo propio

CREDITO CARAS

Stella, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi primer trabajo en telar lo hice a mis cuatro años, pero mi inicio en el rubro fue hace más de veinticinco años, cuando mi hermana me preguntó: “¿qué haces con todo lo que tejes?”. Al no saber qué respuesta darle, me dijo: “arma un bolso, lo llevo al colegio y lo vendo”. Vendió todo lo que le había enviado. A partir de ese momento no paré.

¿Qué trabajos llevas a cabo?

Desde el inicio, tuve la convicción de que con un elemento sencillo como es el telar de peine, se pueden lograr trabajos que se diferencien de lo tradicional. Así es como incorporando elementos a la trama, puedo desarrollar productos para llevar tanto como complemento de un outfit casual, como a una gala.

El adn de mis trabajos, consiste en incorporar elementos a la trama, piedras, bordados, telas que trato como si fueran hilos, logrando diseños que por las características de cada uno, en la mayoría de los casos son únicos.

Es importante cuidar todos los detalles, tener una entrevista con mi cliente a fin de conocerlo y poder diagramar un diseño acorde a su necesidad.

La persona que me contacta, debe saber que lo que va a recibir es un producto de calidad, reflejada en terminaciones, presentación y cuidado de los materiales elegidos.

A su vez, me gusta llamar a mis productos envolventes, abrigan, acompañan y acarician el cuerpo.

El más destacado en cada colección es el manto, seguido por ruanas, ponchos, mantas, bufandas, clutch, bolsos, carteras, abrigos y todo tipo de prenda que permita el tejido plano.

Además, incorporé una serie de murales armados con mi técnica de intervenir la trama con telas.

¿Qué objetivos tienes por delante?

El desafío que me he planteado desde el inicio, es lograr un producto con personalidad e identidad propia, que pueda distinguirse sin leer la etiqueta de marca. Apuntando a un público que sepa captar la pasión y el sentimiento que imprimo a cada obra.



Datos de contacto:

Instagram: @stelladelaregina

Celular: +54 9 11 50163663

Mail: [email protected]

Facebook: Stella de La Regina

Fotos Sonia Sivori: + 54 9 11 58641840