Este martes 29 de octubre, Morena Rial enfrentó un revés judicial en el caso de la custodia de su hijo mayor, Francesco, de 5 años. La Cámara de Familia N.º 2 de Córdoba anuló la decisión anterior que le permitía a la influencer vivir con el niño en Buenos Aires. Según este nuevo fallo, Francesco deberá residir en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni.

El abogado de la influencer, Alejandro Cipolla, comentó sobre el reciente revés judicial que enfrentó su cliente en la disputa por la custodia de su hijo, Francesco, y aseguró que apelarán la decisión. Además, adelantó que tienen una estrategia planificada para abordar la situación y tratar de revertir el fallo.

Qué dijo el abogado de Morena Rial

Ante esta situación, TN Show contactó al abogado de la influencer, Alejandro Cipolla, para conocer su postura sobre el fallo. Cipolla aseguró que apelarán la decisión y, como parte de los pasos a seguir, adelantó la estrategia que planea implementar para revertir el resultado.

“Morena no está con Francesco, porque se lo impide Facundo. En estos días voy a presentar una denuncia penal en su contra por impedimento de contacto”, explicó el experto en leyes. A raíz de esta declaración, se le consultó a Alejandro cuánto tiempo estimaba que madre e hijo permanecerían separados. “Morena no tiene contacto desde el 6 de octubre. Francesco no conoce a Amadeo”, dijo, en referencia al segundo bebé de la hija de Jorge Rial.

La disputa familiar entre Rial y Ambrosioni comenzó a principios de 2023, cuando él solicitó una medida cautelar para evitar el cambio oficial de residencia del niño de Córdoba a Buenos Aires, y logró obtenerla. Este conflicto fue precedido por otra denuncia que Ambrosioni presentó contra Morena, en la que la acusó de robo específicamente por el hurto de varios teléfonos celulares de su empresa familiar y de amenazas.

No obstante, en ese momento, la Justicia decidió que ambos padres tendrían que compartir la custodia del menor, estableciendo que el niño residiría principalmente en Buenos Aires para mantener su cercanía con la figura materna. En lo que respecta al padre, se estableció un régimen de convivencia que le permitiría mantener un contacto "temporal" con el niño.

Según lo señalado por Cipolla, este acuerdo se ha roto por completo afectando negativamente a su cliente. Así, en esta situación, se han invertido los roles y ahora hay una separación forzada entre Morena y su hijo mayor provocada por su expareja. Esta crisis familiar ha llegado al extremo de que el niño no ha podido conocer a su hermanito, Amadeo, que apenas tiene unas semanas de vida.

